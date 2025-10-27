المجلس الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على علاقات بناءة مع الصين

بروكسل في 27 أكتوبر/ وام/ شدد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، على أهمية الحفاظ على علاقات بنّاءة ومستقرة بين الاتحاد الأوروبي والصين، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأوضح كوستا، في بيان صحفي صدر عقب لقائه مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة الآسيان في كوالالمبور، أن قضايا المناخ يجب أن تبقى في صدارة جدول أعمال الجانبين، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الثلاثين حول المناخ “COP30” المزمع عقده في البرازيل، سيتيح فرصة للاتحاد الأوروبي والصين لإظهار طموح قيادي بهدف تحقيق نتائج ناجحة.

ودعا كوستا إلى إحراز تقدم ملموس في متابعة مخرجات القمة الأوروبية الصينية الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة التوازن في العلاقات التجارية والاقتصادية.