سكايلاينرز الألماني بطل الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ توج فريق سكايلاينرز الألماني، بلقب الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية - أبوظبي 2025، بعد فوزه على فريق ميامي الأمريكي أمس بنتيجة 19 - 17 في المباراة النهائية.

وأقيمت البطولة، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 فريقا، وذلك في الملعب الذي صمم خصيصاً لاستضافة المنافسات بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.

وتسلم الفريق الألماني جائزة البطولة البالغة 40 ألف دولار، بحضور كل من سعادة الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية.

وفي المسابقات الفردية، فاز هسين-وي وانغ من فريق "تايبيه وانباو" بلقب مسابقة التصويب من خارج المنطقة التي أٌقيمت برعاية مياه العين، بينما فاز بيوتر "غريبو" غرابوفسكي بلقب مسابقة السلام دنك التي أقيمت برعاية المسعود للسيارات.

ونال ليون فيرتيغ نجم فريق سكايلاينرز جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتسلم جائزته من الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان ، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وهنأ سعادة الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، فريق سكايلاينرز على فوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه المتميز في المباراة النهائية، والمنافسة القوية من طرفي النهائي .

ووجه الشكر لكل من ساهم في نجاح البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وجاء الترتيب النهائي للفرق العشرة الأولى على النحو التالي:

سكايلاينرز "ألمانيا"، ميامي "الولايات المتحدة"، يو بي "صربيا"، أمستردام رابوبنك "هولندا"، تولوز "فرنسا"، لوغانو هاندونغ "سويسرا"، باسكتس بون تيليكوم "ألمانيا"، كانازاوا "اليابان"، كارولينا “بورتو ريكو”، أولان باتار "منغوليا".

يذكر أن البطولة قبل الأخيرة من الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية ستقام يومي 8 و9 نوفمبر المقبل في بوخارست، ثم يختتم الموسم بالنهائي المرتقب في العاصمة البحرينية المنامة يومي 21 و22 نوفمبر 2025.