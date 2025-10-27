"M42" تعلن عن تأسيس شركة "M42 السعودية"

الرياض في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "M42"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، اليوم، عن تأسيس شركة "M42 السعودية" رسميا، وذلك خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي "GHE" الذي عقد في الرياض، في خطوة تمثّل مرحلة جديدة في شراكتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا على التزامها بدعم مسيرة التحوّل الصحي في المملكة وفق رؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق "M42 السعودية" بعد أكثر من 12 عاما من الشراكة الوثيقة والمستدامة مع وزارة الصحة السعودية، والتي شملت تشغيل أكثر من 40 عيادة "دياڤيرم" في 33 مدينة بالمملكة، من بينها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وتمثّل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار شراكة قائمة على الأداء والنتائج والتأثير الإيجابي المشترك.

وستواصل "M42 السعودية" تقديم خدمات رعاية الكلى عبر شبكة عيادات "دياڤيرم"، كما ستعمل على استكشاف شراكات جديدة في مجالات الرعاية المتقدمة للمرضى، والبيانات الصحية المتعددة "أوميكس"، والصحة السكانية التي تشمل إدارة الأمراض الأيضية وأمراض أنماط الحياة، إلى جانب التكامل الرقمي المتقدّم.

وتركّز الشركة الجديدة على تمكين الكفاءات الوطنية ودفع عجلة الابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يعكس طموح "M42" في المساهمة بتحقيق تطلّعات رؤية 2030 نحو بناء منظومة صحية مستدامة ومتكاملة تُعنى بالرعاية الصحية الدقيقة والوقائية والاستباقية.

وتسعى "M42 السعودية" إلى البناء على حضورها الراسخ في المملكة عبر تطوير خدمات الرعاية التخصصية المحلية، وتوسيع الشراكات في مجالات البيانات الصحية المتعددة شركة “أوميكس” والصحة السكانية، إلى جانب توسيع نطاق حلول الصحة الرقمية، ودعم طموح المملكة المتزايد في مجال علوم الحياة لتكون مركزا رائدا في التجارب السريرية والبحوث والتطوير.

كما سيتيح تأسيس "M42 السعودية" إطلاق برامج وطنية تجريبية جديدة، وأبحاثٍ وتطويرٍ مشترك، إلى جانب شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز ريادة المملكة في مجالات الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبؤية.

وقال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “M42”، إن المملكة العربية السعودية تُعدّ أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشريكًا محوريًا في مسيرة التحوّل الصحي الإقليمي، مشيرًا إلى أن تأسيس "M42 السعودية" يمثل خطوة طبيعية ضمن رؤية الشركة لبناء منظومة صحية عالمية ذكية، تعمل بالشراكة مع المؤسسات المحلية للانتقال من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الدقيقة والوقائية والاستباقية.

وأضاف أن الشركة تفخر باستثماراتها في المملكة من خلال "دياڤيرم" التي تقدم خدمات رعاية الكلى عالية الجودة، مؤكدًا أن "M42" تعمل على مضاعفة جهودها لدعم مسيرة التحوّل الصحي وبناء منظومة مستدامة ومتطورة تعود بالنفع على الأجيال القادمة، انسجاما مع رؤية السعودية 2030.

من جهته، أوضح زياد كابلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا، أن أعمال "M42" في المملكة على مدى أكثر من عقد ركّزت على تقديم رعاية طبية متخصصة عالية الجودة في مجال الكلى عبر "دياڤيرم"، مبينًا أن إطلاق "M42 السعودية" يمثل توسعًا نحو التعاون الشامل على مستوى منظومة الصحة، من خلال الرعاية الدقيقة والوقائية والتنبؤية، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى بناء شراكات جديدة والاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، بما يسهم في صياغة المرحلة المقبلة من التحوّل الصحي في المملكة وتعزيز مكانتها العالمية في مواجهة التحديات الصحية.

ويأتي هذا التوسّع في أعقاب خطوات "M42" الأخيرة في المنطقة، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا أول مستشفى افتراضي في الأردن تحت اسم مركز الصحة الرقمية، وهي مبادرة رائدة تربط خمسة مستشفيات نائية بمركز قيادة وتحكم في مدينة السلط، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

كما ستوفّر "M42" في مملكة البحرين خدمات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل بعد الحالات الحادة في منطقة الجسرة، بالشراكة مع "ممتلكات" من خلال "أمانة للرعاية الصحية – البحرين".