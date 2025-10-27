ماراثون أدنوك أبوظبي يحصد الجائزة البرونزية بقمة "ليدرز" في لندن

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، حصول النسخة السادسة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2024 على الجائزة البرونزية عن فئة "أفضل مبادرة لتفاعل الجماهير" خلال مؤتمر القيادات الرياضية العالمي (ليدرز) الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد المجلس في بيان له اليوم، أن الحصول على الجائزة جاء تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه الحدث في تطوير تجربة الجماهير وتعزيز التفاعل المجتمعي، بما يعكس مكانته كأحد أبرز سباقات الجري في المنطقة والعالم.

ويُنظم الماراثون، منذ انطلاقته، سنوياً من قِبل مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أدنوك، حيث أصبح من أبرز الفعاليات الرياضية في العاصمة وأكثرها استقطاباً للمشاركين من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت نسخة عام 2024 مشاركة أكثر من 33 ألف عدّاء وعدّاءة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من العدّائين المحترفين والهواة والعائلات، ضمن سباقات متنوعة تناسب جميع المستويات، بدءاً من الماراثون الكامل وحتى سباقات الترفيه والعائلات.

وارتكزت النسخة الماضية على مفاهيم الشمولية والابتكار والاستدامة، حيث قدّم الماراثون مبادرات نوعية في الحد من النفايات البلاستيكية، وإدارة الاستدامة البيئية، ومراقبة البصمة الكربونية، إلى جانب برامج مجتمعية في المدارس وحملات تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد سعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن الفوز بهذه الجائزة العالمية يمثل إنجازاً جديداً للرياضة في أبوظبي.

وأعرب عن الاعتزاز بحصول ماراثون أدنوك أبوظبي على الجائزة خلال مؤتمر القيادات الرياضية، والتي جاءت تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركائنا في أدنوك وجميع الجهات الداعمة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام المتواصل بتقديم تجربة رياضية رائدة تضع الجميع في قلب الحدث، وتجمع بين الأداء الرياضي المتميز، والمشاركة المجتمعية، والاستدامة.