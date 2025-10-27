نتائج إماراتية متميزة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أكد اتحاد الإمارات للجولف، أن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي اختتمت أمس في دبي، أسفرت عن تحقيق أفضل النتائج الإماراتية في تاريخ البطولة الممتد على مدار 16 نسخة، لتسجل إنجازا جديدا للرياضة الإماراتية في واحدة من أبرز بطولات الجولف للهواة على مستوى العالم.

وتم تنظيم البطولة على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف بمشاركة 120 لاعبا من 41 دولة من نخبة المواهب في القارة، وفاز التايلاندي فيفا لاوباكدي بلقب النسخة الـ16، فيما حقق لاعب المنتخب الوطني أحمد سكيك إنجازا لافتا، بحلوله في المركز الثالث عشر بعد أن تواجد ضمن قائمة العشرة الأوائل طوال أيام المنافسات.

كما تمكن ثلاثة لاعبين من منتخب الإمارات ، أحمد سكيك، وورايان أحمد ، ووسام مولان ، من التأهل إلى الجولات الإقصائية، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة.

ونال اتحاد الإمارات للجولف إشادة واسعة من اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف ونادي أجوستا الأمريكي العريق، تقديراً لنجاحه في تنظيم البطولة للمرة الثانية على أرض الدولة بالعلامة الكاملة من لجان التقييم.

وأعرب اللواء /م/ عبد الله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف نائب رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، عن فخره بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب، مؤكداً أن تأهل ثلاثة لاعبين إلى المرحلة النهائية يعد إنجازاً غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا التأهل هو إنجاز استثنائي بكل المقاييس، يعكس حجم العمل والتطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة.