سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة خالد بن حميد القاسمي

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الشارقة الرياضي.

ونص المرسوم على أن يشكل مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، وعضوية كل من: " الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان وعادل صالح يوسف الحمادي وعبدالله سلطان الدح المطروشي وعبدالله محمد المليح الفزاري وعمر حسن علي بن حنيفة والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي والدكتور سيف أحمد سيف خلف الزعابي وحنان محمد المحمود.