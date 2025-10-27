شيخة النويس : السياحة تمثل 10% من الاقتصاد العالمي وتواجه تحديات المناخ والتكنولوجيا

دبي في 27 أكتوبر/ وام / كشفت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة (2026-2029)، أن قطاع السياحة والسفر العالمي أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2024، وهو ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي.

وأعلنت النويس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025" التي انطلقت اليوم بدبي، أنه من المتوقع أن تواصل هذه المساهمة ارتفاعها لتصل إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025، بنسبة زيادة قدرها 6.7% مقارنة بعام 2024، و13% مقارنة بعام 2019.

واستندت سعادتها إلى تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أظهر أن القطاع سجل خلال العام الماضي نموا بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2023، وبنسبة 6% مقارنة بـ 2019.

وشددت الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على أن هذه الأرقام تؤكد مكانة السياحة كمحرك رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة أنها تعد من أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن قوة القطاع تكمن في قدرته على تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة للوجهات والمجتمعات المضيفة، فضلا عن دوره الحيوي في توفير فرص العمل، ودعم نمو الشركات المحلية، وزيادة الإيرادات على المستويين الحكومي والخاص، ودعم اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وفي سياق متصل، نوهت سعادتها بأن صناعة السياحة تمر حاليا بمرحلة محورية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حددت أبرزها في تغير المناخ، والتطور التكنولوجي المتسارع، والتحولات الجيوسياسية.

وأكدت أن هذا الواقع يتطلب قيادة مرنة ذات رؤية مستقبلية، قادرة على ابتكار حلول متنوعة وتعاونية، تهدف إلى إعادة تعريف مستقبل السياحة المستدامة والمسؤولة.

وفي ختام تصريحاتها، أشادت النويس بالنموذج الإماراتي، مؤكدة أن دولة الإمارات تقدم نموذجا عالميا رائدا في تطوير منظومة سياحية متكاملة ومستدامة، مشيدة بإستراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة لترسيخ مكانتها العالمية كوجهة تتميز بالابتكار والاستدامة.