قمة أبوظبي للبنية التحتية تنطلق في سنغافورة بحضور أكثر من 400 مشارك

سنغافورة في 27 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في سنغافورة أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالتعاون مع عدد من الشركاء من سنغافورة، وذلك في أولى محطات جولة القمة الترويجية العالمية.

وشهدت القمة إقبالاً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية والسنغافورية، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 400 مشارك من صناع القرار والخبراء في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والتنمية المستدامة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الشراكات العالمية في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع التطوير الحضري في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على المبادرات المستقبلية والشراكات المحتملة مع الشركات السنغافورية في مجالات التصميم والهندسة والاستدامة والتقنيات الذكية.

وشارك في القمة التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع، عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات التطوير الرائدة في أبوظبي، من بينها مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة البلديات والنقل، ومجموعة الدار، وشركة مدن، وبلووم القابضة، ووليد للتطوير، وGridora.

واستهلت القمة أعمالها بتسليط الضوء على أهمية التعاون بين أبوظبي وسنغافورة في التنمية الحضرية، إلى جانب جلسة نقاشية ثرية حول مشاريع البنية التحتية الرئيسية في أبوظبي وفرص الشراكة مع الجانب السنغافوري، حيث قدم المتحدثون لمحة موجزة عن إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة ونماذج الشراكة المتاحة للشركات السنغافورية.

كما ناقش ممثلو الجهات الإماراتية الإرشادات الرئيسية حول عمليات دخول السوق والبيئة التنظيمية وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض دراسات حالة للتعاون الدولي الناجح والدروس المستفادة منها.

وقدم عدد من ممثلي الشركات السنغافورية الرائدة في مجال البنية التحتية الخضراء كشركة "BCA" و “TOM”، عروضاً تقديمية حول أفضل الممارسات من سنغافورة بعنوان "شراكة لبناء أكثر خضرة، وبناء أسرع وأفضل"، فيما استعرضت شركات التطوير العقاري الإماراتية خطوط أنابيب المشاريع والبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض فرص الشراكة والاستثمار المشترك مع الجانب السنغافوري.

وشهدت القمة توقيع سبع مذكرات تفاهم مع جهات سنغافورية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أبوظبي وسنغافورة في مجالات التطوير العمراني الذكي.

وتُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية "ADIS"، منصة رائدة تسلط الضوء على سلسلة المشاريع المستقبلية في أبوظبي، والتي تضم أكثر من 600 مشروع تزيد قيمتها على 54 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية المستدامة، مؤكدة مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي رائد في التطوير الحضري والبنية التحتية الذكية.