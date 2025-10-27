مجلس محمد بن حمد الشرقي يعرف الناشئة بـ"السنع الإماراتي"

الفجيرة في 27 أكتوبر/ وام / نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي اليوم جلسة بعنوان "مجلسنا الصغير" ضمن فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل في مركز دبا للمعارض، بحضور مجموعة من الأطفال والناشئة.

وجاءت الجلسة بهدف تعريف الأطفال بـ السنع الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة في دولة الإمارات، حيث قدّمها الباحث في التراث الإماراتي خالد سليمان جميع الهنداسي، عرّف من خلاله الأطفال على القيم الإماراتية الأصيلة، وعادات وتقاليد المجتمع التي تُغرس في حياتهم اليومية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يحرص على تنظيم مبادرات تثقيفية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في الأجيال الناشئة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الداعمة للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته وثقافته.

وشهدت الجلسة تفاعلاً من الأطفال المشاركين الذين أبدوا اهتماماً بمعرفة تفاصيل السنع الإماراتي وأهمية الالتزام بالقيم والعادات الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي.