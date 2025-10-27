برعاية ولي العهد .. الفجيرة تطلق أول برنامج دولي لإقامة فناني المنمنمات العرب

الفجيرة في 27 أكتوبر/ وام / برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت مدرسة الخط والزخرفة بالإمارة عن إطلاق برنامج "إقامة الفجيرة الفنية" لفناني المنمنمات العرب، وهو الأول من نوعه على المستوى الدولي من حيث التخصص والتركيز، ويستهدف نخبة من فناني المنمنمات في الدول العربية.

وينطلق البرنامج، الذي يأتي إطلاقه في إطار جهود المدرسة المتواصلة لتعزيز حضور الفنون الإسلامية والحفاظ على التراث البصري العربي، خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2025، مستقطبا مجموعة مختارة من الفنانين العرب الذين سيخوضون تجربة تعليمية متفردة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثّف، وذلك ضمن بيئة تعليمية متخصصة يشرف عليها نخبة من أبرز الخبراء في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الفنانين من تطوير مهاراتهم التقنية في فن المنمنمات، وتصويب الممارسات الشائعة، مع تقديم معرفة معمقة بالمدارس التاريخية المتنوعة لهذا الفن العريق، في إطار يجمع بين الأصالة والاحتراف المعاصر، كما يسعى البرنامج إلى تأسيس قاعدة بيانات لفنانين عرب مؤهلين لتنفيذ مشاريع فنية على مستوى احترافي مستقبلا، بما يسهم في دعم هذا التخصص الفني وتعزيز حضوره عربيا ودوليا.

ويشرف على الجانب العملي من البرنامج كل من الأستاذ الفنان روح الله جهانبين من إيران، والأستاذ الفنان جهانغيز أشوروف من أوزبكستان، وهما من أبرز الأسماء في مجال فن المنمنمات في العالم الإسلامي.

وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين بإشراف كلٍّ منهما، مع تنسيقٍ مشترك يضمن تكامل المحتوى التعليمي وتغطية جميع الجوانب التقنية والفنية.

أما الجانب النظري فيتولاه الدكتور محمد مهدي حميدة من جمهورية مصر العربية، وهو باحث وأكاديمي متخصص في تاريخ الفنون الإسلامية، حيث يتناول هذا المحور دراسة تطوّر فن المنمنمات وتحليل أساليبه المتنوعة، مع تسليط الضوء على المدارس الفنية التي ازدهرت في المراكز الحضارية الإسلامية عبر العصور.

ويتضمّن البرنامج تقديم المشاركين لأعمالهم السابقة، التي تُعرض على الأساتذة المختصين لتحليلها وتقديم تغذية راجعة فنية تسهم في تطوير الأداء الفردي لكل فنان، كما يعتمد البرنامج آلية "المراجعة بين الأقران" التي تتيح للمشاركين تقييم أعمال بعضهم البعض، بما يعزز تبادل الخبرات ويوسّع آفاقهم الفنية.

ويُطلب من كل فنان إنجاز عمل فني خلال فترة الإقامة، وآخر بعد انتهاء البرنامج على أن يُسلَّم لاحقًا، ويحصل المشاركون على منحة مالية قدرها ألف دولار أمريكي تُصرف على دفعتين: الأولى عند انطلاق البرنامج، والثانية بعد تسليم العمل النهائي.

ويأتي البرنامج ضمن إستراتيجية شاملة تتبناها إمارة الفجيرة لترسيخ مكانتها كمركزٍ حيويٍّ للفنون الإسلامية، وكوجهةٍ ثقافيةٍ رائدةٍ على مستوى المنطقة، داعمة للفنون البصرية المتخصصة عبر مبادرات نوعية تواكب تطلعات الفنانين العرب، وتوفّر لهم بيئة محفّزة على الإبداع والإنتاج والتميّز.

كما تمثّل إقامة فناني المنمنمات خطوةً محورية نحو استعادة الحضور الفني لهذا التخصص في السياق العربي المعاصر، وتمنح الفنانين العرب منصة للتعبير المهني الراسخ بالمعرفة والتمكين.