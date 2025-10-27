وزيرة: مشاريع سياحية مشتركة بين الإمارات ونيجيريا تعزز التعاون الاقتصادي والثقافي

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أكدت معالي حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، أن التعاون السياحي بين دولة الإمارات ونيجيريا يشكل فرصة واعدة لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين، في ظل ما يتمتع به الجانبان من مقومات سياحية واستثمارية متميزة.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال “قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025” التي انطلقت اليوم في دبي إن نيجيريا تتبنى نهجاً متعمداً ومدروساً في تطوير قطاعها السياحي، مشيرة إلى أن بلادها حددت ثلاثة مشاريع إستراتيجية للتعاون مع دولة الإمارات والمستثمرين الإماراتيين، بهدف تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاع السياحي.

وأوضحت أن المشاريع الثلاثة تشمل مشروع “كوكو بيتش” في لاغوس الذي تم إنجاز نحو 12% منه حتى الآن، ومشروع المركز الثقافي في أبوجا، إلى جانب مشروع فندق روتانا المزمع إنشاؤه في أبوجا أو لاغوس.

وأضافت أن التعاون في هذه المشاريع المحددة سيُسهم في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، وسيفتح الباب أمام شراكات أوسع في المستقبل بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد الإبداعي.

وأكدت معاليها أن قطاع السياحة في نيجيريا يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددة على أن بلادها تمتلك مقومات سياحية وثقافية غنية ومتنوعة.

وقالت إن الحكومة النيجيرية تعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز سهولة الوصول والاتصال، بما يضمن بيئة آمنة وجاذبة للزوار، مضيفة أن مشاريع مثل كوكو بيتش وفندق روتانا في لاغوس تمثل فرصاً استثمارية ضخمة قادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين الإماراتيين، لاسيما في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني الكبير في المدينة.

وأكدت أن نجاح هذه المشاريع المشتركة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون السياحي والثقافي بين نيجيريا ودولة الإمارات، ويُرسخ شراكة إستراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.