حاكم الشارقة يشهد حفل المعطف الأبيض .. ويفتتح مختبرات كلية الطب البيطري في جامعة الذيد

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، اليوم، حفل "المعطف الأبيض" لطلبة كلية الطب البيطري، كما افتتح سموه مختبرات الطب البيطري، وتفقد سكنّي الطلاب والطالبات في جامعة الذيد.

وكان الحفل الذي أقيم على مسرح جامعة الذيد قد استهل بالسلام الوطني، ألقت بعدها الطالبة غلا إبراهيم الحوسني كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها في كلية الطب البيطري عبّرت فيها عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو رئيس جامعة الذيد على دعمه ورعايته الدائمة، مؤكدة أن هذا اليوم يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مهني يقوم على المسؤولية والعطاء.

وأكدت الحوسني أن ارتداء المعطف الأبيض ليس مجرد رمز للمهنة، بل هو عهد وفاء للإنسانية، وعلامة التزام بالعلم والأخلاق، وسعيٌ دائم نحو خدمة الإنسان والحيوان والمجتمع، مشيرة إلى أن الطبيب البيطري هو نبراس علم ورحمة، يجمع بين المعرفة والخلق النبيل، ليقدّم للمجتمع ما يضمن له دوام الصحة والكفاءة.

وجددت العهد بأن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وأن يحملوا المعطف بكل فخر وأمانة وإخلاص، مساهمين بالعلم الذي اكتسبوه والجهد في رفعة الوطن، سائلة المولى تعالى أن يُسدد خطاهم في هذه المسيرة وأن يجعل هذا اليوم بدايةً مشرقةً لمستقبل تملؤه المعرفة.

أدى بعدها طلبة الكلية، القَسَم البيطري معاهدين الله تعالى أن يمارسوا مهنتهم بنزاهة ومسؤولية وإخلاص وتفان ومهنية، وأن يحرصوا على تعزيز صحة الحيوانات التي أوتمنوا على رعايتها، وأن يوفروا جميع السبل لحمايتهم، وأن يحرصوا على تحسين معرفتهم وكفاءتهم المهنية كنهج مستدام في حياتهم.

واختتم حفل المعطف الأبيض بالتقاط صاحب السمو رئيس جامعة الذيد صورة جماعية مع الطلاب والطالبات في كلية الطب البيطري، معبّرين فيها عن فخرهم بهذا اليوم الذي يحتفي بانطلاقة الطلبة نحو مرحلة جديدة من مسيرتهم العلمية والمهنية، مرحلة تحمل في طيّاتها رسالة الرحمة والعلم والعطاء.

بعدها، تفضل صاحب السمو رئيس جامعة الذيد بقص شريط افتتاح مختبرات كلية الطب البيطري، حيث اطلع سموه على ما تحويه المختبرات من تجهيزات علمية متقدمة وأجهزة تدريب حديثة، تشمل مختبرات التشريح والمحاكاة وعلم الأحياء الدقيقة والتشخيص البيطري.

واستمع سموه إلى شرح عن مختبر المحاكاة والتشخيص وآلية عمله من حيث طرق التعامل مع الحيوانات وعلاجها، والإنعاش القلبي الرئوي وتركيب أنبوبة القصبة الهوائية، وشاهد سموه الأدوات الجراحية وربط العُقد المستخدمة في جراحات الحيوانات، والوضعيات الصحيحة للأشعة السينية وجرعات الأدوية وطرق الحقن.

كما تعرف صاحب السمو حاكم الشارقة في مختبر التشريح على التجهيزات الحديثة والأدوات التعليمية المتطورة التي تتيح للطلبة دراسة البنية التشريحية لجسم الإنسان بدقة عالية، بما يسهم في تعزيز الجانب العملي لمعارفهم النظرية، واطلع سموه على آلية استخدام تقنيات العرض الرقمية والمجسمات ثلاثية الأبعاد التي تمكّن الطلبة من التفاعل المباشر مع المادة العلمية.

واطلع سموه كذلك على عرض من أعضاء هيئة التدريس حول البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الكلية وآليات تدريب الطلبة عمليا على مهارات الفحص والتشخيص والرعاية الصحية للحيوانات بما يتماشى مع المعايير الدولية للتعليم البيطري.

وتفقد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد سكني طلاب وطالبات جامعة الذيد، واطلع على مختلف أقسام السكن، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب المقيمين، بما في ذلك الوجبات الصحية المجانية والتي تراعي صحة الطلبة، بالإضافة إلى الدعم الأكاديمي والاجتماعي الذي يسهم في تطوير شخصياتهم وتعزيز روح الانتماء لديهم.

ويضم سكن الطلاب 27 طالبا فيما يضم سكن الطالبات 19 طالبة، ويوفر المبنيان مجموعة من المرافق والخدمات التي توفر بيئة مريحة ومحفزة، تشمل غرف الطلبة، والاستراحة الداخلية والنادي الرياضي وصالات وقاعات الدراسة، وغرف الأنشطة، وصالات الطعام، وخدمات الأمن والصيانة، بما يضمن للطلبة حياة جامعية متكاملة تجمع بين الراحة والتحصيل العلمي.