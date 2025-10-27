"أوقاف أبوظبي" تواصل لقاءاتها المجتمعية حول دور الوقف في دعم التنمية المستدامة

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / ناقشت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر “أوقاف أبوظبي” ضمن سلسلة لقاءات "مجالس أبوظبي" القضايا الجوهرية المرتبطة بمفهوم الوقف، بدءاً من تعريفه وأنواعه، ووصولاً إلى دوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم استدامة الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال جلسات توعوية نطمتها الهيئة في كل من مجلس الهواشم في مدينة أبوظبي، ومجلس منازف، ومجلس الجفير في مدينة العين، بهدف ترسيخ مفهوم الوقف وأثره الإيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتم خلال الجلسات التطرق إلى مبادرات "أوقاف أبوظبي" المبتكرة، وفي مقدمتها مبادرة "وقف الحياة" التي تُعد نموذجاً رائداً للأوقاف الصحية الموجّهة لتمويل خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية في الإمارة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر “أوقاف أبوظبي”، أن هذه اللقاءات تشكّل منصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقف كأداة فاعلة للتنمية المستدامة.

وقال: يجسّد الوقف قيم العطاء والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا، ومن خلال مشاركتنا في مجالس أبوظبي نهدف إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على دور الأوقاف في دعم التنمية في إمارة أبوظبي ويُعد وقف الحياة نموذجاً بارزاً في هذا الإطار، فهو مبادرة رائدة تهدف إلى إيجاد موارد مالية مستدامة لقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، من خلال تمويل العلاجات الطبية وتوفير الأجهزة ودعم المرافق الصحية في الإمارة.