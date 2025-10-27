"نيويورك أبوظبي" تعلن أسماء المقبولين في برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي اليوم عن أسماء الطلاب المقبولين في دفعة عام 2025-2026 من برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي"، المبادرة الهادفة إلى إعداد مجموعة مختارة من نخبة طلاب الجامعات الإماراتية الواعدين ومساعدتهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني.

ويوفر البرنامج مقررات أكاديمية متقدمة وتدريباً متخصصاً في مهارات القيادة، كما يمنح الراغبين في متابعة دراساتهم العليا إرشاداً أكاديمياً موجهاً، ويتيح لهم في الوقت نفسه فرصة التواصل مع شبكة عالمية تضم نخبة من الأكاديميين والطلبة.

وتم إطلاق البرنامج في عام 2008 ليستقطب الطلبة الأكثر تميزاً في الجامعات الحكومية الثلاث، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وسجلت نسخة هذا العام من البرنامج اختيار 24 طالباً وطالبة من بين 154 متقدماً، بعد عملية فرز دقيقة أجرتها لجنة مكوّنة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي وقادة من المجتمع المحلي.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي: يشكل البرنامج منصة رائدة تهدف إلى تمكين الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء دولة الإمارات ودفعهم نحو تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، فنحن نسعى إلى ترسيخ الالتزام الوطني بإعداد ورعاية قادة المستقبل، من خلال تنمية الفكر الإبداعي والشخصية القيادية والشغف بالمعرفة والتعلم.

من جانبها، قالت فاطمة عبداللّه، نائب العميد الأوّل ونائب الرئيس الأول لشؤون الإستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: تجسد هذه المجموعة الجديدة من الطلاب قيم التميز الأكاديمي والإمكانات القيادية الكامنة والرغبة في المساهمة المجتمعية، ونحن نتطلع إلى دعم مسيرتهم في هذه الرحلة ونضمن لهم خوض تجارب ثريّة تعزز الإلهام لديهم وتدفعم نحو التطور، من خلال مقرراتنا المدروسة، وورش العمل المخصصة لإعداد القادة، والتجارب الثقافية المشتركة.

ويتولى تدريس مناهج هذا العام نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نيويورك أبوظبي، ممن تساهم أبحاثهم في صياغة النقاشات العالمية حسب تخصصاتهم الأكاديمية وتشمل المقررات المطروحة مقرّر بعنوان "أفكار سامية"، ومقرّر "السبيل لتحقيق الحياد المناخي: النقاشات والتحديات العالمية"، ومقرّر "ما الذي يصنع القائد" ومقرّر "فن الإلقاء والخطابة أمام الجمهور"، ومقرّر "التفكير النقدي وأسلوب الكتابة الإقناعي".

كما يشارك الطلاب في برامج مراكز البحوث الرائدة بجامعة نيويورك أبوظبي، إذ يتسنى لهم الاستفادة من مرافقها المتطورة، مما يمنحهم فرصة الاطلاع على أحدث الحلقات البحثية في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والسياسات العامة، ويتيح لهم توسيع آفاقهم الفكرية وتعزيز إدراكهم للثقافات المختلفة وترسيخ التزامهم الأكاديمي والمساهمة الفعالة في المجتمع.

وتعكس مناهج برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات، باعتبارها تساهم في تهيئة الطلاب لمواجهة أبرز التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركاتهم في الطروحات التي تتناول المعايير الأخلاقية والثقافة والقيم النبيلة، بما ينمّي لديهم شخصيات قيادية لها رؤيتها المبتكرة ومبادئها الراسخة.

ونجح البرنامج منذ تأسيسه في دعم 372 طالباً وطالبة، تابع 170 منهم دراساتهم العليا في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك 68 مستفيداً في فروع جامعة نيويورك العالمية و16 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه.

وانطلق خريجو البرنامج نحو مسارات مهنية مؤثرة في المجالات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، مما يؤكد الدور المحوري للبرنامج في بناء الجيل الجديد من القادة في دولة الإمارات.

ويشكّل برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي أحد برنامَجي التثقيف المجتمعي اللذَين تديرهما جامعة نيويورك أبوظبي، بينما يتمثّل البرنامج الآخر في الأكاديمية الصيفية التي تنظمها الجامعة بصفته برنامجاً تنافسياً يهدف إلى إعداد طلبة المدارس الثانوية الإماراتيين لدخول الصف الحادي عشر.

وتشمل أسماء الطلاب المقبولين في دفعة عام 2025-2026 من منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي عبدالله سالم محمد مسعود الشامسي ، وفاطمة الحي علي محمد المزروعي، وفيرول تسفاي هايلو ، وحمد سعيد جمعة خليفة المهيري، وحمدة ناصر سليمان لطفي خانجي، وحسن وحيد بخش البلوشي، وآيفي جريس سيلفينا سوريش صموئيل داناراج ، وجاسم محمد جاسم عبدالله المريخي ، وجمعان يونس محمد نور العوضي ، وخديجة جهاد دياب ، وليلى أحمد سالم الرقابي المصعبي ، وميثاء خالد حمد سعيد الجنيبي ، ومريم عمران عبد الكريم بلال جمعة ، ومريم بن جدو ، ونرمين نادر عبدالله محمد المرزوقي ، وعمر رشيد أحمد عبدالله الحمادي ، وريم مطر غريب بن جرش الفلاسي ، وسلامة سعيد الطوير بالمور العامري ، وسوسن عمار عميرة ، وشهد عبدالله علي محمد اليماحي ، وسلاف رضوان دودان، ووديمة أحمد عبد الرحيم يوسف العلي، ويارد زيبين بيليت، وييهوي ما.