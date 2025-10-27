حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة الذيد وجامعة إكستر البريطانية

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، اليوم في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الذيد وجامعة إكستر البريطانية، والتي مثلتها رئيسة الجامعة الدكتورة ليزا روبرتس.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق شهادة مزدوجة لبكالوريوس علوم الجيولوجيا في جامعة الذيد، بشراكة أكاديمية مع جامعة إكستر إحدى أعرق الجامعات البريطانية المتخصصة في مجالات علوم الأرض والبيئة والطاقة.

ويهدف البرنامج الذي ستكون مدته 4 سنوات دراسية إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في علوم الجيولوجيا التطبيقية من خلال مناهج دراسية ومعايير أكاديمية مطابقة لأفضل الممارسات العالمية، وبإشراف مشترك بين الجامعتين في مجالات التدريس والتقييم والبحث العلمي.

كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم زيارات علمية وتدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تطوير برامج بحثية مشتركة في مجالات مثل إدارة الموارد الطبيعية، والتغير المناخي، واستدامة البيئة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وعقب توقيع الاتفاقية تبادل صاحب السمو رئيس جامعة الذيد، ورئيسة جامعة إكستر الهدايا التذكارية تقديراً للتعاون الطموح والهادف بين الجامعتين.