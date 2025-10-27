الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

بروكسل في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي وقع رسمياً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مؤكدة أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تمثل أولوية رئيسية للاتحاد نظراً لتأثيراتها العابرة للحدود والتي تشمل تعطيل الخدمات الأساسية، والخسائر المالية للأفراد والشركات، وانتهاك المعلومات الشخصية والحساسة.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن الاتفاقية تعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعاون مع شركائه الدوليين من خلال 115 دولة عضو في الأمم المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية، ما يسد ثغرة مهمة في مواجهة الجرائم ذات الطابع العالمي، وتضع المعايير الدولية لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية مع ضمان حماية الحقوق الأساسية، وتشمل تجريم أعمال ضارة مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية، وتتيح تبادل الأدلة الإلكترونية وتسليم المشتبه بهم، بالإضافة إلى دعم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز القدرات على الصعيد العالمي.

وأشارت المفوضية الاوروبي إلى أن مفاوضات الاتحاد حول الاتفاقية جرت بين 2019 و2024، وتم اعتماد النص النهائي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024، ومن ثم وافق المجلس الأوروبي على توقيع الاتحاد للاتفاقية في 13 أكتوبر 2025، فيما سيبحث المجلس لاحقاً اتخاذ قرار بشأن إبرام الاتفاقية بموافقة البرلمان الأوروبي، على أن تقوم الدول الأعضاء بتوقيعها وتصديقها وفقاً لإجراءاتها الوطنية، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة.