حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، اليوم ، اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، وذلك في مقر الجامعة.

وأعرب صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن سعادته البالغة بما وصلت إليه الجامعة خلال الفترة الحالية، ورؤية طلبتها ينهلون من العلم الذي توفره سواء في البرامج البيطرية أو الزراعية أو غيرها من البرامج التخصصية التي تعود بالنفع على المجتمع، متمنياً سموه رؤية الطلبة يتخرجون ويفيدون العالم والمنطقة.

وأوضح سموه أن منطقة الخليج في السابق كان لديها شح في تخصص تربية الحيوانات وعلاجها، مشيراً سموه إلى أن الأغلب كان يترك الحيوانات بدون عناية كاملة، وبعد ازدياد عددها من أبقار وماشية ودواجن وغيرها، أصبح من الضروري التركيز والاهتمام بها أكبر، مؤكداً سموه دعم الطلبة حتى التخرج ليستفيد الناس من جهودهم وعلمهم.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعاون الكبير مع شركاء جامعة الذيد ففي مجال الطب البيطري لم تأل جامعة ليفربول جهداً في توفير البرامج التعليمية، كما سارعت جامعة إكستر في توفير برامجها المتخصصة في مجال الزراعة سعياً منهم لنفع الناس وتشجيع المجتمع على الزراعة ودراستها.

وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المعنية بالخطة الإستراتيجية والجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، ومتابعة أداء عمل اللجان المختلفة.

واعتمد المجلس الخطة الإستراتيجية للجامعة، واستعرضت بعدها الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مديرة جامعة الذيد، تقرير الملخص التنفيذي للأنشطة والإنجازات للعام الأكاديمي الحالي، إضافة إلى مستجدات العمل والعملية التدريسية وأهم النتائج المحققة.

واعتمد المجلس نتائج التقارير الخاصة باللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.

حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقر الجامعة، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مديرة جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري مدير الجامعة الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي مساعد العمادة للبحث العلمي بكلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.