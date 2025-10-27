من برشلونة .. الإمارات تستعرض رؤيتها للنهوض بالعمل الأرشيفي العربي عبر "أربيكا"

برشلونة في 27 أكتوبر/ وام / قدم سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف “أربيكا”، عرضا مفصلا حول الخطة الإستراتيجية لعمل الأرشيفات العربية، والتي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للنهوض بالعمل الأرشيفي في الوطن العربي.

وترتكز الخطة بشكل أساسي على تطوير الكوادر البشرية الشابة، وتمكينهم من المهارات الحديثة في إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، كما تركز على ضرورة تبني الأنظمة المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الأرشيفية في مجالات الحفظ، والوصف، والإتاحة، والرقمنة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف، الذي يُعد من أبرز الاجتماعات الدورية لمناقشة سياسات وبرامج العمل الأرشيفي عالميا، حيث عُقد الاجتماع على هامش أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وخلال مداخلته، أكد آل علي أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأرشيف، داعياً إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التدريبية وورش العمل المتخصصة لتبادل الخبرات، وشدد على ضرورة توحيد الجهود نحو تطوير بيئة أرشيفية عربية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع قضايا مشتركة، شملت تطوير الإستراتيجيات المستقبلية للمجلس الدولي للأرشيف، وتعزيز دوره في دعم المؤسسات الأرشيفية حول العالم، كما تم اعتماد عدد من القرارات المهمة لتحسين آليات التعاون والتبادل المعرفي بين الأعضاء، بما يعزز دور الأرشيفات كمصادر أساسية للذاكرة الإنسانية والمعرفة التاريخية.

وتأتي هذه المشاركة الفاعلة انطلاقا من الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم العمل الأرشيفي عربيا ودوليا، حيث يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده لتفعيل الشراكات الدولية وتبني أحدث التقنيات في الحفظ الرقمي وإدارة المعرفة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز ثقافي ومعرفي رائد إقليمياً وعالمياً.