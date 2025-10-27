شراكة بين المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة و"دوفات"

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلن المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة “IFM 2025”، الذي يعد إحدى أبرز المنصات الإقليمية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية عن شراكة جديدة مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات.

وأكد سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن الشراكة مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات”، تعكس الالتزام الراسخ بتطوير قطاع طب العائلة وتعزيز تبادل الخبرات الطبية.

وأضاف أن هذه الشراكة تسعى إلى تمكين الأطباء والأخصائيين، وتحسين جودة الرعاية، وتعزيز نظم الصحة العامة بما يخدم مجتمعاتنا في دول الخليج والعالم.

من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر إن الطب العائلي يعد محوراً أساسياً في بناء منظومة صحية متكاملة، مشيرة إلى أن دورة العام المقبل 2026 من الحدث بالشراكة مع “دوفات”، ستركز على تعزيز مهارات الأطباء ودعم الابتكار في الرعاية الصحية الأولية.

وتستعد دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026 " في مارس المقبل والذي سيقام تحت شعار "إعادة صياغة مستقبل صناعة الدواء"، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع الصيدلاني.

وينظم كل من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة “IFM” ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا “دوفات”، من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في "اندكس القابضة".