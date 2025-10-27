البرلمان العربي يدعو لإطلاق آلية ضغط برلمانية لتحقيق السلام العادل

القاهرة في 27 أكتوبر/ وام / أكد البرلمان العربي، التزامه بمواصلة العمل مع برلمانات الدول الأعضاء والمؤسسات البرلمانية العالمية لإطلاق آليات فاعلة للضغط والمساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وشدد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، خلال ترؤسه اجتماع لجنة فلسطين بالقاهرة، على أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية والدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أهمية اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة.

واعتمدت اللجنة عددا من التوصيات لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي.

