"ديهاد" توقف رخصتها لدى "أوقاف دبي" لدعم التعليم بقيمة سوقية تتجاوز 35 مليون درهم

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن تسجيل وقف "ديهاد" ضمن منظومة الأوقاف التعليمية في الإمارة، بقيمة سوقية تتجاوز 35 مليون درهم.

وأوضحت المؤسسة أن منظمة ديهاد المستدامة، المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خصّصت رخصتها كوقف خيري دائم لعموم الخير، على أن تكون أولوية الصرف لدعم التعليم داخل الدولة وخارجها، تعزيزاً لدوره كركيزة للتنمية المستدامة.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين الخيري والتنموي، موضحا أن وقف "ديهاد" يعكس وعياً بأهمية التعليم في بناء الإنسان، ويجسّد رؤية دبي في توسيع مفهوم الوقف ليشمل مجالات التنمية والمعرفة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال إن المؤسسة لا تدخر جهداً في تطوير آليات الوقف وتوسيع استثماراته لتشمل المشاريع التنموية والتعليمية لتمكين الأجيال القادمة.

من جانبه، عبر سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة، رئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن فخره بتسجيل هذا الوقف، وأكد أن هذه الخطوة تأتي إيماناً بأن "التعليم هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه الأمم"، وتهدف إلى تحويل رخصة "ديهاد" إلى وقف دائم يكرّس عوائده لخدمة التعليم عبر "كلية ديهاد الإنسانية" وبرامج أخرى، مشدداً على أن الاستثمار في التعليم هو "أسمى أشكال التنمية".

وستتولى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر الإشراف على الوقف وإدارته وفق الضوابط الشرعية، لضمان استدامة الريع وتعظيم أثره الإنساني والتنموي.

ويأتي ذلك في إطار التزام "ديهاد" بتحويل العمل الإنساني من مبادرة وقتية إلى أثرٍ دائم، وبما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للوقف والابتكار.