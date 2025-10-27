القافلة الرياضية”لشرطة دبي تواكب “تحدي اللياقة 2025” بفعاليات يومية

دبي في 27 أكتوبر/ وام / تُنظم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الرياضيين، مبادرة “القافلة الرياضية” بالتعاون مع إدارة نادي ضباط شرطة دبي، التي تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة اليومية تزامناً مع انطلاق “تحدي دبي للياقة 2025” في دورته التاسعة، الهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية يومياً على مدى 30 يوماً، خلال الفترة من الأول حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأعلنت مبادرة مركز “القافلة الرياضية” عن برنامجها الشامل للفعاليات الرياضية التي ستستهدف مختلف القطاعات الشرطية طوال فترة التحدي الذي يقام هذا العام تحت شعار “ابحث عن تحديك”، ويتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بعام المجتمع.

وأوضحت المبادرة أن مقر مركز “القافلة الرياضية” سيكون هذا العام في نادي ضباط شرطة دبي، حيث ستُقام فعاليات رياضية يومية لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب إطلاق “تحدي الـ300 ألف خطوة” عبر تطبيق “STEPPI”، وتنظيم منافسات “تحدي القطاعات”.

وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن مبادرة “القافلة الرياضية” تُعد مركز لياقة مُعتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، مشيرة إلى أن مشاركة شرطة دبي هذا العام تتضمن التعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية، وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التوعوية والتثقيفية الموجهة للجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء، بهدف تعزيز ثقافة الرياضة والصحة في بيئة العمل والمجتمع.

وأضافت أن مبادرة مركز “القافلة الرياضية” تهدف إلى إشراك جميع الاتحادات الرياضية في الدولة لتكون الرياضة وسيلة للتقارب بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز قيم التواصل والانفتاح بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة.