الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون" ينطلق غداً

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً أولى حلقات الموسم الثاني عشر من برنامج “شاعر المليون”، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، وتبث حلقاته أسبوعياً على قناتي "أبوظبي" و"بينونة".

وجرى أمس خلال حفل إعلامي بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، إعلان أسماء 48 شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة، وذلك بحضور معالي فارس خلف المزروعي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبدالله مبارك المهيري المدير العام بالإنابة، والمديرين التنفيذيين للقطاعات بالهيئة، وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج، والشعراء المتأهلين في الموسم الـ 12.

واستهل الحفل بكلمة هيئة أبوظبي للتراث ألقاها معالي فارس خلف المزروعي، وبارك فيها للشعراء المتأهلين وتمنى لهم التوفيق في هذه الرحلة الأدبية المتميزة، مؤكداً أهمية الدور المحوري للبرنامج في صون التراث وتعزيز مكانة الشعر النبطي في المجتمع.

وقال: في عام المجتمع، نثمن جهود الشعراء في إحياء الدور المجتمعي الأصيل للشعر النبطي، سواء بدعم التلاحم المجتمعي من خلال أمسيات الشعر والمهرجانات التي تجمع الناس بمختلف فئاتهم وتعزز روابطهم الاجتماعية، وتعلي من قيم الأصالة والولاء، أو تفتح المجال أمام الأجيال للتعبير عن رؤيتها والمشاركة في بناء المستقبل.

وأكد معاليه أن برنامج "شاعر المليون" يعد تعبيراً واضحاً ومثالاً حياً على جهود إمارة أبوظبي، من أجل رعاية الشعر الذي يجمع بين الشعوب العربية، ويسلط الضوء على تناغم وانسجام مجتمعاتها، واشتراكها في كثير من العادات والتطلعات.

وأوضح سعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث في هيئة أبوظبي للتراث، مدير برنامج "شاعر المليون" وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، أن الموسم الثاني عشر شهد إقبالاً كبيراً، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 1200 شاعر من 25 دولة، قابلت لجنة التحكيم منهم أكثر من 900 شاعر من 19 دولة، أجازت اللجنة 90 في المئة منهم، وتأهل منهم 100 شاعر لاختبارات ومقابلات إضافية تأهل من خلالها 48 شاعراً من 10 دول هي السعودية، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، والعراق، واليمن، والمملكة المتحدة، وسوريا.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم قيّمت أكثر من 4100 قصيدة خلال مراحل الاشتراك والمقابلات، مضيفاً أن الموسم الجديد شهد نقلة كبيرة في البرامج المصاحبة للمقابلات خلال الجولات، مثل "برزة شعراء المليون" بعد نهاية كل جولة، و"بودكاست شاعر المليون"، و"الاستوديو التحليلي والتفاعلي لكل جولة"، و"قناة شاعر المليون" على "يوتيوب".

وأكد العميمي أن التفاعل الإعلامي والجماهيري مع الجولات بلغ مستويات قياسية، حيث حضرت الجولات وغطّتها قرابة المئتي مؤسسة وجهة إعلامية، نشرت أكثر من 4700 مادة صحفية في مختلف الصحف الورقية والمواقع الالكترونية، إضافة إلى عدد من المقابلات التلفزيونية والمرئية تجاوز المئة مقابلة، كما تجاوزت متابعة الجولات وتغطياتها عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة 150 مليون مشاهدة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البرنامج.

وقال إن جنسيات الشعراء الذين تقدموا للاشتراك في المسابقة منذ انطلاقها 36 جنسية؛ منها 21 دولة عربية، فيما بلغ عدد حلقات البث المباشر للمسابقة في أحد عشر موسماً ماضياً 176 حلقة في 352 ساعة بث مباشر، و57 حلقة تسجيلية للجولات واختبارات المائة، بمعدل 114 ساعة بث إضافية، ليصبح عدد ساعات البث التلفزيوني في المواسم جميعها 466 ساعة، في 233 حلقة تلفزيونية قدمها البرنامج إلى العالم، محدِثاً نقلة تاريخية غير مسبوقة للشعر على كافة الأصعدة.