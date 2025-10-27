غداً .. فرصة لسقوط أمطار

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:29 والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 08:51 والجزر الثاني عند الساعة 23:41. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والمد الثاني عند الساعة 02:36 والجزر الأول عند الساعة 07:49 والجزر الثاني عند الساعة 19:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 24 85 30

دبي 34 26 85 30

الشارقة 33 23 90 30

عجمان 34 26 90 30

أم القيوين 33 23 90 35

رأس الخيمة 33 22 75 25

الفجيرة 33 27 75 35

العـين 35 24 90 25

ليوا 36 21 85 30

الرويس 33 22 85 35

السلع 34 21 85 30

دلـمـا 32 26 85 40

طنب الكبرى/الصغرى 33 26 80 50

أبو موسى 33 26 80 55.