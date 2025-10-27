تشغيل "مركز التمكين الصناعي 4.0" في عجمان لتأهيل الكوادر في القطاع الصناعي والتكنولوجي

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع "مركز ثَرا لريادة الأعمال" التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، و"دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، ومزود خدمات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عن توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي 4.0 كجزء من مركز "ثَرا لريادة الأعمال"، والذي سيركز على تأهيل الكوادر في القطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارة عجمان وعدد من إمارات الدولة تماشياً مع "برنامج التحول التكنولوجي"، ودعماً لمستهدفات مبادرة "اصنع في الإمارات"، والإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

وقع مذكرة التفاهم كل من فاطمة عيسى المهيري، مديرة إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز "ثرا لريادة الأعمال" في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، بحضور سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لــ "دو"، حيث تأتي المذكرة استكمالا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عجمان على هامش الدورة الرابعة من منصة مبادرة "اصنع في الإمارات".

وتهدف الشراكة إلى تفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي في عجمان "ثرا لريادة الأعمال" كمنصة رئيسية لتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) وتمكين المصنعين والشركات الصناعية في إمارة عجمان وعدد من إمارات الدولة من الوصول إلى برامج تدريبية متقدمة، وتجارب عملية على التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدراتهم على التحول التكنولوجي وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركات الصناعية بأنواعها.

وسيتولى "مركز التمكين الصناعي 4.0" في مركز "ثرا لريادة الأعمال" في عجمان، تقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف رفع جاهزية الكوادر العاملة في القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم جاهزيتهم للمستقبل، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الدولة.

وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص يعكس نهج الشراكة الداعم لتمكين الشركات الصناعية في الدولة وتطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، ومبادرة "اصنع في الإمارات" لدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وقال : نستهدف من هذه الاتفاقية تعزيز منظومة متكاملة للتمكين الصناعي في إمارة عجمان ودولة الإمارات، من خلال نقل المعرفة والارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد سعادة مروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال، أن هذه الشراكة تعد خطوة إستراتيجية في مسيرة المركز، نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع الصناعي لمتطلبات المستقبل، وقال : من خلال تفعيل مركز التمكين الصناعي 4.0، نسعى إلى بناء جيل جديد من الصناعيين ورواد الأعمال القادرين على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير أعمالهم ورفع كفاءتهم التنافسية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مشددا على أن الاستثمار في الإنسان هو المحرك الحقيقي للتطور والابتكار.

وأعرب فهد الحساوي عن اعتزاز "دو" بهذه الشراكة لتحويل طموحات الثورة الصناعية الرابعة إلى قدرات عملية ملموسة، وقال : لا تعمل "دو" على توفير أحدث التقنيات فحسب، بل تبني منظومة للتعلم والتطبيق العملي لتسريع عمليات التصنيع الذكي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.

ويوفر " مركز التمكين الصناعي 4.0" منصة للتواصل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات نقاش، تهدف إلى رفع الوعي بالتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال، حيث يعد خطوة مهمة ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحول الصناعي، وتمكين رواد الأعمال والمصنعين في مختلف إمارات الدولة من الوصول إلى خدمات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.