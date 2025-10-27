انطلاق مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي بمقر الجامعة العربية

القاهرة في 27 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات مؤتمر “المجتمع المدني والشباب العربي.. شركاء لرفع التحديات”، الذي يُعقد برعاية وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك احتفاءً بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية.

وشهد المؤتمر حضورًا عربيًا واسعًا من الوفود الرسمية والشبابية وممثلي النشء العربي، في حدث يعكس روح التضامن العربي ودور الشباب في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ويستمر المؤتمر اربعة أيام.

وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “المجتمع المدني والحكومات شركاء في تنفيذ الخطط التنموية”، حيث تناول المشاركون سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم خطط التنمية العربية، وبناء قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نهضة مجتمعاتهم.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز تجارب وإنجازات الشباب والنشء العربي في مجالات التعليم، والابتكار، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا، والصحة، إلى جانب ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، وتبادل الرؤى حول المبادرات الرائدة والحلول المبتكرة لقضايا التنمية.

ويصاحب المؤتمر مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، ومعرض تراثي بعنوان “أصل عروبتي”، بمشاركة ممثلين من 22 دولة عربية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية والإعلامية، فضلًا عن حضور شخصيات من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن العربي.

وتشارك الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال أعضاء الوفد المصري الفائزين في مجالات الابتكارات العلمية والمبادرات ضمن مسابقة “موهبتي”، إلى جانب عروض فنية وثقافية لفرق “كيدز شو”، وبرنامج “كرافتي” للمنتجات الحرفية.

-سر-.