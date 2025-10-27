"الشارقة لإدارة الأصول" تبحث التعاون مع "باحثي الإمارات"

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / عقدت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات في إطار تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات البحث العلمي والدراسات التطبيقية وبحث آفاق الشراكات المستقبلية التي تدعم توجهات الإمارة في تطوير اقتصاد المعرفة وتطبيقاته العملية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ترأس الاجتماع عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول بحضور كل من خالد الكندي مدير عام أجرة الشارقة ووفد من باحثي الإمارات ممثل في كل من الدكتور فواز حبّال الأمين العام والدكتور يوسف العلي وعلي مكي وأعضاء مجلس أمناء المركز إلى جانب عدد من موظفي وخبراء الشارقة لإدارة الأصول من قطاع الاستثمار والبحوث.

وناقش الجانبان سبل تفعيل الشراكات البحثية التطبيقية في مجالات الاقتصاد والاستثمار المستدام وتعزيز نقل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الشارقة لبناء نموذج تنموي متكامل قائم على العلم والابتكار كما تم بحث المبادرات المشتركة التي من شأنها دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتطوير بيئة الأعمال واستشراف الفرص المستقبلية.

وأكد عمر الملا أن الشراكات البحثية تُعد ركيزة محورية في تطوير منظومة الاستثمار في الإمارة مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز باحثي الإمارات يأتي ضمن توجهات الشارقة لإدارة الأصول الرامية إلى بناء شراكات قائمة على البحث والابتكار لدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز كفاءة المشاريع التطويرية وبما يسهم في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي بما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية ومشاريع استثمارية مستدامة لافتا إلى أن الابتكار القائم على البحث العلمي هو الأساس لتحقيق التميز التنافسي وتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد للاستثمار المستدام على مستوى المنطقة.