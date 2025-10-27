ابن طوق : 110 مليارات دولار استثمارات إماراتية في أفريقيا تضعنا في المرتبة الرابعة عالميا

دبي في 27 أكتوبر / وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الشركاء الإستراتيجيين في تعزيز الاستثمارات بالقارة الأفريقية متصدرة المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي بإجمالي استثمارات تجاوز 110 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023 من بينها أكثر من 70 مليار دولار موجهة للقطاعات الخضراء والطاقة والطاقة المتجددة ما يعكس ريادة الإمارات في حجم الاستثمارات العربية والخليجية بالقارة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال "قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025" بدبي، أعلن معاليه أنه تم خلال القمة استعراض فرص تعاون استثماري بين دولة الإمارات وأكثر من 20 دولة أفريقية، حيث جرى عرض ما يزيد عن 100 مشروع استثماري بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، من شأنها توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء القارة.

وأشار معاليه إلى أن مشاركة أكثر من 20 وزيراً من الدول الأفريقية في القمة لبحث سبل تعزيز قطاع السياحة، تجسد مكانة دولة الإمارات المحورية في دعم الاستثمارات الفاعلة والمستدامة بالقارة.

وقال معاليه إن الإمارات تعد الشريك الأول والإستراتيجي في عملية الاستثمار بالقارة الأفريقية، مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعا، وأوضح أن قطاع السياحة يُعد ضمن أبرز خمسة قطاعات استثمارية إماراتية في أفريقيا، إلى جانب الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والعقارات.

وشدد معالي وزير الاقتصاد والسياحة على أن دولة الإمارات تنظر إلى الشراكات السياحية والاستثمارية مع الدول الإفريقية كركيزة إستراتيجية لتوسيع آفاق الاستثمار أمام الشركات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتنافسية اقتصاد الدولة.

وأضاف معاليه أن الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على مواصلة دورها كشريك تنموي فاعل، مشيرا إلى أن استضافة القمة تجسّد التزام الإمارات بتعزيز حضور استثماراتها وبناء شراكات مثمرة، بهدف وضع خريطة استثمارية سياحية جديدة تربط الإمارات بالقارة الأفريقية وتعزز العلاقات إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن القمة تلعب دوراً محورياً في إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية، خصوصاً في سياحة الأعمال، والفنادق الفاخرة، والسياحة البيئية والمستدامة.

وبين معاليه أن حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات بلغ 28.8 مليار درهم عام 2023، وارتفع إلى 32.2 مليار درهم عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.2 مليار درهم عام 2025، ما يعكس جهود الدولة في توفير فرص استثمارية متميزة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إطلاق مبادرات ضمن "الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، أبرزها النسخة السادسة من حملة "أجمل شتاء في العالم" خلال ديسمبر المقبل، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة.

ونوه معاليه بأن بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات شهدت تطوراً تشريعياً مستمراً، ما أسهم في نمو شركات السياحة، حيث بلغ عدد الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران 39,546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 275% مقارنة بنفس الفترة عام 2020.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الدولة تؤدي دوراً محورياً في الربط بين المستثمرين في إفريقيا ونظرائهم العالميين، من خلال بيئتها الاستثمارية المتقدمة وموقعها الإستراتيجي، ونجحت في بناء منظومة مرنة لتأسيس شراكات عابرة للحدود، مضيفاً أن الشركات الإماراتية تسهم في دعم وتمويل مشاريع تنموية وسياحية بالقارة.

وأوضح أن القمة ركزت على استعراض الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في تطوير البنية التحتية السياحية، والمنتجعات الساحلية والفنادق ومشاريع الترفيه والمدن السياحية الناشئة، إضافة إلى السياحة الخضراء والمستدامة والمنتجعات العاملة بالطاقة المتجددة، واستثمارات شركات الطيران الإقليمية، وشبكات النقل الحضري والمنصات الإلكترونية والخدمات الرقمية المخصصة للسياحة.