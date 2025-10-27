"استشاري الشارقة" يناقش سياسة هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت اليوم بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي سياسة هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة وذلك في إطار حرص المجلس على تطوير منظومة النقل والبنية التحتية وتعزيز معايير السلامة المرورية ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مواصلة تحقيق تنمية حضرية مستدامة وجودة حياة متكاملة في إمارة الشارقة.

حضر الجلسة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات وعبدالعزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق والدكتور عبدالله أحمد آل علي مدير إدارة صيانة الطرق ومحمد علي الزعابي مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف.

وقال المهندس يوسف خميس العثمني إن هيئة الطرق والمواصلات ومن خلال كفاءات وطنية تعمل وفق إستراتيجية ترتكز على الابتكار والجودة وتستمد رؤيتها وإستراتيجيتها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتوسعة شبكة الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب النمو المتسارع في الإمارة حيث أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية ربط مدينة الشارقة بمناطقها المختلفة مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن ومدن ومناطق المنطقة الوسطى عبر مشاريع طرق رئيسية، مثل طريق خورفكان وطريق مليحة وطريق كلباء وطريق الذيد.

واستعرض أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة والتحديات التي واجهتها والحلول التي تم تبنيها خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما قدم خلال العرض الإحصائيات التي تعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.

وقال المهندس يوسف خميس العثمني في معرض رده على استفسارات الأعضاء إن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الطرق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، مشيرا إلى أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية الطرق على مستوى الإمارة تنفيذا لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بقطاعات النقل والمواصلات وفي قطاع الطرق، سواء المحاور الرئيسية أو الشوارع وما يتبع لها من خدمات ومرافق بما يسهم في دعم وتعزيز راحة وجودة الحياة.

وحول أبرز مشاريع الطرق والبنية التحتية التي أنجزتها الهيئة خلال الأعوام 2022_ 2025 أوضح العثمني أن إجمالي مشاريع رصف الطرق المنجزة بالنسبة للطرق الرئيسية بلغ 243 كم وفي الطرق الداخلية السكنية 403 كم وفي الطرق الداخلية التجارية 68.5 كم وفي الطرق الداخلية الصناعية 51.5 كم وفي طرق ومواقف المساجد 39 كم وفي طرق ومواقف المدارس 11 مدرسة ومشاريع التحسينات المرورية 73 مشروعا كما جرى تطبيق نظام الاشارات الضوئية الذكية المرتبطة بغرفة التحكم المروري والذي يتيح مراقبة الحركة وضبط توقيت الاشارات لتحقيق انسيابية أكبر ضمن نظام المرور الأخضر.

وأوضح أن عدد الركاب بلغ في 2024 51 ألف راكب وفي عام 2025 حتى الآن 43 ألف راكب كما بلغ إجمالي خطوط المواصلات العامة 13 خطا وإجمالي خطوط النقل بين المدن 33 خط وعدد المظلات المكيفة 37 وعدد المحطات الرئيسية 5 محطات وعدد نقاط التوقف 546 خطا وبلغت نسبة المواطنين في مجالي الهندسة والتفتيش 91 % وبلغ عدد الرحلات البحرية بين إماراتي الشارقة ودبي في عطلة نهاية الأسبوع 80 رحلة وفي الأيام العادية 10 رحلات.