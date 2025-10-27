حمدان بن محمد يشهد افتتاح القمة العالمية للمدن في مدينة إكسبو دبي

دبي في 27 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن استضافة دبي لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، تعكس مكانتها الرائدة كمركز عالمي للحوار الحضري، يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تُسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولية وذكاءً، لافتا سموه إلى أن مشاركة قادة 350 مدينة من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث الدولي البارز تؤكد الثقة العالمية في تجربة دبي التنموية وريادتها في صياغة نموذج حضري متكامل يقوم على التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

وقال سموه إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أرست دعائم مدينة المستقبل القائمة على الإنسان والمعرفة والابتكار، وهو ما نلمسه اليوم في المنجزات التي حققتها دبي على صعيد التخطيط الحضري، واستدامة الموارد، وتهيئة بنية تحتية رقمية وخدمية تجعلها من بين أكثر المدن استعداداً للمستقبل.

وأضاف سموه: نحرص على أن تكون دبي منصة تجمع قادة المدن والخبراء وصُنّاع القرار لمناقشة الحلول التي تضمن توازناً بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وجودة الحياة، وماضون في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في تطوير نماذج مدن المستقبل التي تضع الإنسان محوراً أساسياً في خطط التنمية، وتستشرف احتياجات الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، لافتتاح قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 ومنتدى رؤساء البلديات، اللذين تستضيفهما إكسبو سيتي دبي، بمشاركة أكثر من 150 رئيس بلدية والمئات من قادة المدن من 350 مدينة للنهوض بمستقبل التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، حيث تعزز استضافة دبي للحدث الرائد عالمياً، الذي تستمر فعالياته حتى 29 أكتوبر 2025، التزامها بتسهيل الحوار الدولي بين قادة المدن العالمية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ومرونة المدن والفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

حضر الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

والتقى سموه بعدد من المشاركين في القمة من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم يوريكو كويكي، عمدة مدينة طوكيو، إلى جانب رؤساء بلديات وقادة حكوميين وصناع سياسات، مؤكدًا سموه على أهمية تعزيز التعاون في ظل التوسع الحضري المتسارع.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل مسيرتها في بناء مدينة رائدة محورها الإنسان ووجهتها المستقبل، تسعى لتكون الأفضل والأجمل بين مدن العالم.

وقال معاليه: دبي نموذج عالمي في تطوير مدن تنبض بالحياة وتُعنى بالإنسان أولاً، وتحرص على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب والممارسات الناجحة التي طوّرتها عبر شراكات محلية وعالمية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ قيم الرفاه وجودة الحياة.

وأضاف: تمثل قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 منصة تجمع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم للحوار حول المستقبل والعمل المشترك على بنائه، وتؤكد دبي من موقعها كمدينة عالمية ومركز دولي حيوي، التزامها بتعزيز التعاون بين مدن العالم لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال أدريان شرينر عمدة مدينة بريسبان: تأسست قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات على مبدأ أساسي هو جمع المدن والشعوب، بهدف إحداث تغيير إيجابي وبناء عالم أفضل للجميع؛ ومن هنا، فإن وقوفنا اليوم في موقع معرض إكسبو الدولي - هذا المكان الذي كان ولا يزال مصدرا للتعاون والصداقة - يُعد أمراً بالغ الأهمية وذا دلالة عميقة؛ نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى إمارة دبي وقيادتها على الدعم الكبير الذي قدموه، والذي ساهم في إطلاق ما نؤمن بأنه سيكون أفضل قمة في تاريخها الممتد لثلاثة عقود.

وقد افتتح الملتقى العالمي، الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي للمعارض، بجلسة ركزت على نهضة دبي، مدفوعة بقيادتها الرائدة، والمتجسدة في خطة دبي الحضرية الكبرى 2040 وخطة مئوية الإمارات 2071، واستضافت الجلسة سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، هيئة دبي الرقمية، ومنى عبد الرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات عضو اللجنة العليا للتخطيط العمراني، حيث ناقشت الجلسة نماذج دبي في الحوكمة وبناء الكفاءات والتعاون.

يذكر أن قمة المدن العالمية ومنتدى رؤساء البلديات 2025 هي أكبر ملتقى عالمي يجمع قادة المدن ورؤساء البلديات والأعمال والمؤسسات المرتبطة بالشأن الحضري، وتتناول القمة مواضيع عالمية، بما في ذلك الإسكان الميسور وحلول النقل الحضرية، بالإضافة إلى المدن الذكية القائمة على البيانات والمستدامة بيئيا.