بعد غد .. انطلاق سلسلة "الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية" بمشاركة عالمية

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / تنطلق بعد غد النسخة الافتتاحية من سلسلة “الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية” الحدث الرائد المخصص للابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة الصحة المستدامة الذي يستضيفه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويتصدر البروفيسور مجدي يعقوب الجراح الشهير عالميًا في جراحة القلب والرئة الجلسة الرئيسية بعنوان "الابتكارات في البحث والتطوير الطبي" والذي اشتهر بمساهماته التحولية في عمليات زراعة القلب والرئة وابتكاراته الجراحية وبرامجه الإنسانية الطبية.

ويشارك البروفيسور حميد عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي التنفيذي لمعهد برجيل للأورام وأول أستاذ أورام في الإمارات وأستاذ زائر في كلية الطب بجامعة هارفارد، بينما يستكمل الجلسة الدكتور فلاديمير إيفكوفيتش ممثلا عن مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، الذي يسلط الضوء على تقاطع علوم الأعصاب والبيئات القاسية والقدرة البشرية على التكيف مع أبحاث رائدة لتعزيز فهم وظائف الدماغ في المهام المختلفة بالتعاون مع ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمحطة الفضائية الدولية (ISS) في تعزيز فهم وظائف الدماغ وقابليته للتكيّف خلال بعثات الفضاء.

وتختتم فعاليات الحدث بماستر كلاس حول منهجية البحث السريري بإشراف الدكتور جيفري روبنز رئيس قسم المشاركة المجتمعية مدرِّب رئيسي في سبرنغر نيتشر والذي يقدّم أحدث الأساليب العلمية في البحث الطبي.

وقال سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إنه من خلال سلسلة “الشارقة محطة المستقبل: الرعاية الصحية” نخلق منصة عالمية للحوار والاكتشاف والتعاون وهدفنا هو ربط الخبرات العالمية بالفرص المحلية لضمان أن ينعكس الابتكار في الشارقة على صحة ورفاهية المجتمعات في كل مكان.

وقالت الدكتورة أسماء محمود فكري مديرة الشراكات الحكومية والمؤسسية بالمجمع إنه مع الإعلان عن مشاركة بعض ألمع العقول في الرعاية الصحية العالمية نحتفل بمحطة مهمة في مسيرة منظومة الابتكار في الشارقة، مشيرة إلى أن البروفيسور مجدي يعقوب والبروفيسور حميد عبيد الشامسي والدكتور فلاديمير إيفكوفيتش قادة استثنائيون يواصلون عملهم الريادي في إعادة تعريف آفاق الطب والقدرة البشرية على الصمود وحضورهم في الحدث يجسد رؤيتنا في توحيد العلم والابتكار والإنسانية من أجل مستقبل صحي أفضل.

ويحظى الحدث بدعم مجموعة من الشركاء الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.

وخلال يومي الحدث تستعرض الجهات المشاركة أحدث التطورات في القطاع الصحي في الإماراة بالاضافة إلى آخر ما توصلت إليه التقنيات والنتائج البحثية مسلطة الضوء على الابتكارات في التكنولوجيا الحيوية والصحة الرقمية والرعاية الصحية المتمحورة حول المريض كما يقدم المجمع حلولاً مبتكرة تربط بين القطاع الأكاديمي والصناعي والحكومي مع إبراز الإنجازات والمبادرات العلمية التي جعلت من الشارقة مركزاً إقليمياً للابتكار الطبي وتطوير الرعاية الصحية المستدامة.

يشار إلى أن سلسلة "الشارقة محطة المستقبل" هي مبادرة من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وتهدف إلى جمع القادة والمبتكرين والخبراء العالميين لاستكشاف أحدث الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا والاستدامة وتركز كل نسخة على قطاع رئيسي لتعزيز دور الشارقة كمركز للتعاون متعدد التخصصات والابتكار المستقبلي.