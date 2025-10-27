قمة أبوظبي للبنية التحتية.. شركات سنغافورية تستكشف مشاريع جديدة ومستدامة

سنغافورة في 27 أكتوبر/ وام / أكد مسؤولون في عدد من الشركات السنغافورية أهمية توسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقارات، مشيرين إلى أن البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات تتيح فرصاً واعدة للشراكات المستقبلية في هذه المجالات الحيوية.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انعقاد قمة أبوظبي للبنية التحتية اليوم في سنغافورة، إن القمة تُشكّل منصة مثالية لتعزيز التواصل بين الشركات السنغافورية والمؤسسات الإماراتية، واستكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية تدعم مسيرة الاستدامة والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وفي هذا الإطار، قال بيه سوي تشيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة RSP، الرائدة في التصميم المعماري والهندسي في آسيا، إن المجموتة حققت حضوراً متنامياً في المنطقة منذ انطلاقها إلى الشرق الأوسط قبل نحو 15 عاماً، مشيرا إلى تنفيذهم حالياً مشاريع كبرى بالتعاون مع شركات تطوير عقاري رائدة في أبوظبي ودبي، مثل "الدار" موضحا أن المجموعة تجمع بين الخبرة السنغافورية والرؤية الإماراتية لتقديم حلول تصميم متكاملة تلبي احتياجات المجتمع العمراني الحديث.

ولفت إلى أن الشركة تُدير حالياً 12 استوديو تصميم في ست دول من بينها الإمارات والصين وماليزيا وفيتنام، وتستهدف تعزيز وجودها في السوق الإماراتية عبر مشاريع جديدة تتماشى مع توجهات الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة.

من جانبه، أكد تشارلز شانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سنغافورة للميثانول- Singapore Methanol"، المتخصصة في إنتاج "الميثانول الأخضر" من الكتلة الحيوية المتجددة، أن الشركة تبحث عن شركاء محتملين في دولة الإمارات، خصوصاً في أبوظبي ودبي والفجيرة، لتطوير سلاسل إمداد جديدة في مجال وقود الميثانول منخفض الكربون.

وأضاف أن الشركة تُنتج حالياً الميثانول في مصنعين بإندونيسيا إذ ينتج المشروع الأول في سومباوا بإندونيسيا نحو 200 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً، يتم تصنيعه بالكامل من الكتلة الحيوية المتجددة مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة تقارب 72%، فيما يجري تطوير مشروع ثانٍ في سولاويزي بطاقة إنتاجية تُقدّر بنحو مليون طن من الميثانول، ضمن خطة توسّع تدريجية في إنتاج الوقود منخفض الكربون، وتدرس حالياً إطلاق مشاريع مماثلة في كل من الإمارات والصين.

وأشار فينسنت لوه، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة CPG Corporation، إلى أن الشركة، التي تُعد من أقدم مؤسسات الاستشارات الهندسية في سنغافورة، والمتواجدة في الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، شاركت في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية كبرى في دبي وأبوظبي، إذ نجحت في تنفيذ أكثر من 40 مشروع مدرسة ضمن شراكات تعليمية ومشاركات في مشاريع عقارية وتجهيز مرافق طبية.

وأضاف أن الشركة بصدد تأسيس كيان محلي جديد لها في أبوظبي لتوسيع نطاق أعمالها في الدولة، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في التخطيط الحضري والبنية التحتية، وأن التعاون بين الجانبين سيُسهم في تبادل الخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع الحكومية والمرافق الحيوية.

من جانبه، أوضح كيلفن بان، مسؤول في شركة "GeoMotion Singapore"، أن الشركة تُقدّم حلولاً متقدمة لمراقبة وفحص التربة باستخدام أجهزة استشعار ذكية وتقنيات أتمتة حديثة، وتعمل حالياً في أكثر من خمس دول بينها أستراليا وماليزيا وإندونيسيا.

وأوضح أن الشركة نفّذت نحو 400 مشروع في مجالات المراقبة الجيوتقنية، وتتعاون مع جهات حكومية مثل هيئة النقل البري في سنغافورة ومجموعة مطار شانغي، موضحاً أن GeoMotion تسعى حالياً إلى التوسع في الإمارات عبر شراكات تسهم في دعم مشاريع المدن الذكية، ومراقبة البنية التحتية الحيوية كالسدود والأنفاق والمباني الكبرى. وقالت شيرلي بان، مسؤولة في مجموعة "PDR" المختصة في حلول المواهب المتكاملة، أن المجموعة تعمل حاليا مع أكثر من 10 آلاف مؤسسة حول العالم في مجالات التوظيف والاستشارات والبحث عن الكفاءات التنفيذية، مشيرة إلى تطلعهم كذلك في تعزيز حضورهم بمنطقة الشرق الأوسط انطلاقا من الإمارات لما توفره من فرص واعدة للنمو.