"دبي الرقمية" تقود التحول نحو "المدينة كخدمة" وتستعرض ابتكاراتها في قمة مدن آسيا

دبي في 27 أكتوبر / وام / تسلّط "دبي الرقمية" الضوء على تجربتها الريادية في قيادة التحول الرقمي وترسيخ مفهوم "المدينة كخدمة"، وذلك خلال مشاركتها الواسعة في "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025"، المنعقدة في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الهيئة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة على الانتقال من "رقمنة الحكومة" إلى "رقمنة الحياة نفسها"، واضعةً الإنسان في صميم أولوياتها لبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأوضح أن الهدف هو تحويل فكرة "المدينة كخدمة" إلى واقع ملموس، عبر تكامل الجهات الحكومية والخاصة لتقديم تجارب استباقية وسلسة تجعل حياة الناس أسهل وأسعد.

وشدد على أن رؤية "دبي الرقمية" تتجاوز بناء بيئة رقمية متقدمة إلى بناء منظومة ثقة تعزز العلاقات الإنسانية وترفع جودة حياة الناس، مؤكداً أن "قيمة التكنولوجيا الحقيقية تكمن في قدرتها على إسعاد الإنسان".

وقال إن انعقاد القمة في دبي يشكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتسليط الضوء على نجاح دبي في بناء نموذج المدينة الذكية التي تُدار بالبيانات وتوجّهها الرؤية الإنسانية، مشيراً إلى أن دبي لا تواكب التحولات العالمية في الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تسهم في صياغة مفاهيمها الجديدة.

وتستعرض "دبي الرقمية" خلال الحدث أبرز ابتكاراتها، مثل "الهوية الرقمية"، ومنصة "دبي الآن"، و"لوحة دبي التفاعلية"، ومبادرة "سكان دبي الآن"، إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن مشاركة "دبي الرقمية" في القمة سلسلة جلسات رئيسية، أبرزها "الحوكمة قيد التنفيذ: قصة نجاح دبي"، ومنتدى رؤساء البلديات، ومنتدى قادة المدن، إضافة إلى جلسات حول البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار في الخدمات، كما يشارك مجلس شباب دبي الرقمية في منتدى الشباب المهني لابتكار حلول لمستقبل المدن.