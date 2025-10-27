موانئ دبي العالمية تدشن "نظام مجتمع الموانئ" لتعزيز كفاءة التجارة الكينية

نيروبي في 27 أكتوبر/ وام / دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" رسمياً تطبيق "نظام مجتمع الموانئ" المتقدم، في إنجاز مهم في مسيرة كينيا نحو تسهيل الأعمال التجارية وتعزيز كفاءتها.

وباعتباره بوابة لأكثر من اثنتي عشرة دولة غير ساحلية في شرق ووسط أفريقيا، يتعامل ميناء مومباسا على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية مع جزء كبير من واردات وصادرات المنطقة، مما يجعل التحوّل الرقمي أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرة التنافسية التجارية للمنطقة.

ووُضع هذا النظام بالتعاون مع الشركة الكينية "اي ام اي أي بورت لوجيستكس"، وتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة موانئ كينيا والحكومة الكينية، ويتيح لجميع مستخدمي الميناء، من القطاعين العام والخاص، الاستفادة من تحسين مراقبة البضائع والكفاءة التشغيلية، وتسريع عمليات التخليص، رغم أن موانئ دبي العالمية لا تدير ميناء مومباسا.

وأكد محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول التجارة الرقمية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، التزام الشركة بقيادة التحوّل الرقمي عبر الممرات التجارية الأفريقية.

وأضاف أنه لم تعد الرقمنة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورية للاستفادة من كامل إمكانات التجارة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمار في كينيا يمثل فصلًا جديدًا في ربط موانئ أفريقيا بالاقتصاد الرقمي، ومن خلال إطلاق هذه المنصة في كينيا، نربط موانئ أفريقيا بالاقتصاد الرقمي، ونساهم في وضع معيار إقليمي جديد للتكامل الرقمي والشفافية شبكات الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وسيتمكن المستخدمون عبر النظام الجديد بمن فيهم المستوردون والمصدرون ووكلاء الشحن وشركات النقل ووكلاء الجمارك، من الوصول إلى مجموعة كبيرة وشاملة من الأدوات الرقمية، بدءاً من حركة تتبع البضائع وحجز البوابات، وصولًا إلى الفواتير والدفع وتحديثات الحالة في الوقت الحقيقي، وعند تشغيله بالكامل، من المتوقع أن يُقلل "نظام مجتمع الموانئ" وقت تخليص البضائع بنسبة تصل إلى 30%، مما يُحسّن سرعة الإنجاز لأكثر من 3,000 مستخدم للميناء سنوياً.

وبالنسبة لهيئة الموانئ الكينية، فإن "نظام مجتمع الموانئ" سيمكن من تشغيل البوابات بشكل أكثر ذكاءً، كما سيُحسن التحكم في حركة البضائع، ويقلل أوقات الانتظار، مما يعزز مكانة مومباسا كمركز بحري رائد يربط شرق ووسط إفريقيا بالأسواق العالمية.