"مهرجان الإثارة والتشويق" يجمع نخبة من صنّاع أدب الغموض العالميين في "الشارقة للكتاب 2025"

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / تعود إلى فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 2025 الدورة الرابعة من "مهرجان الإثارة والتشويق" الذي يقام في الفترة 8-11 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع "مهرجان الإثارة والتشويق في نيويورك".

ويستضيف المهرجان 13 كاتباً وخبيراً إقليمياً ودولياً ويجمع الأصوات العالمية الأدبية من كتّاب الجريمة والغموض والتشويق النفسي.

وتجمع دورة العام الجاري من المهرجان كوكبة من أشهر أدباء الإثارة والتشويق على مستوى العالم من أمريكا الشمالية وجنوب آسيا وأوروبا وإفريقيا من بينهم الكاتبة الكندية جينيفر هيليير الفائزة بعدة جوائز ومن الولايات المتحدة الكاتب الأمريكي كريس بافون إلى جانب الكاتبة ستيسي ويلينغهام مؤلفة "ومضة في الظلام"، التي تجاوزت مبيعاتها في أمريكا الشمالية مليون نسخة وكذلك ينضم إليهم من الولايات المتحدة دانيال ج.ميلر مؤلف سلسلة "الحرف الأحمر" إلى جانب الروائي وكاتب السيناريو مات ويتن.

ومن أوروبا يستضيف المهرجان الكاتب راغنار جوناسون والكاتبة إيفا بيورغ إيغيسدوتير نجما أدب الجريمة الإسكندنافي حيث يستعرضان رؤاهما حول أدب الجريمة والروايات البوليسية الإسكندنافية وفن التوتر ومن المملكة المتحدة، يرحب المهرجان بالكاتبة آرمانتا هول إلى جانب الكاتبة كلير وايتفيلد التي تقدم جلسات حول بناء العمق النفسي للشخصيات وعنصر المفاجأة في الحبكة.

ويمثل جنوب آسيا في المهرجان الكاتب الهندي سيد حسين زيدي أحد أبرز الكتّاب الذين تتبعوا ووثقوا عالم الجريمة في مومباي إلى جانب الكاتب الباكستاني عمر شهيد حامد الضابط السابق في مكافحة الإرهاب واللذان سيستعرضان رؤاهما حول تحويل الجرائم الواقعية إلى أعمال روائية كما يستضيف المهرجان الكاتبة ميرنا المهدي التي تعزز مساهمة المنطقة العربية في أدب الغموض والإثارة والتشويق العالمى.

وفي دورة هذا العام يقدم المهرجان "جريمة في المجلس" وهو عرض مسرحي تفاعلي عن أدب الجريمة والغموض تدور أحداثه في الشارقة كتبته خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة بوميكا جاجادا وإخراج تارون شيام و يستعرض العمل قوة السرد القصصي المحلي والمسرح المجتمعي التفاعلي بمشاركة طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة حيث يدعو الجمهور إلى المساهمة في حل الجريمة مباشرة خلال العرض الذي يجمع بين التشويق والتعاون في تجربة استثنائية.

وعلى مدار أربعة أيام يقدم المهرجان برنامجاً حافلاً بالجلسات وورش العمل وجلسات توقيع الكتب ويغطي كافة جوانب كتابة روايات التشويق والإثارة من تطوير الشخصيات وجانب الترقب والتوتر خلال السرد إلى تحويل الروايات إلى أفلام سينمائية.

ويجمع "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 2,350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة ويقدم أكثر من 1200 فعالية بمشاركة 251 ضيفاً من 66 دولة منها 300 فعالية ضمن البرنامج الثقافي و750 ورشة عمل للأطفال والكبار معززاً مكانته كواحد من أكثر التجمعات الأدبية تأثيراً على مستوى العالم.