"غرفة الشارقة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في بيلاروسيا

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبيلاروسيا وتطوير التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعادة إيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة والسيد ألياكسي جالديبين القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي ووفد دبلوماسي بيلاروسي بمقر الغرفة بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستويات أكثر تقدماً، مؤكدًا حرص غرفة الشارقة على ترجمة العلاقات المتينة إلى شراكات ملموسة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في الشارقة وبيلاروسيا.

وأبدى العويس استعداد الغرفة لتوفير أشكال الدعم كافة والتسهيلات للشركات البيلاروسية الراغبة في الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتسهيل بناء الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما ينسجم مع الإمكانيات والفرص الواعدة التي يمتلكها الجانبان.

من جانبه أكد سعادة إيغور بيلي أن بيلاروسيا تنتهج خطاً استراتيجياً لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات على مختلف المستويات، موضحا أن بلاده ترى أن الشركاء الإماراتيين لديهم نهج يمتاز بالحرص على زيادة التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا.

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون وزيادة التنسيق مع غرفة الشارقة لتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في الشارقة وبناء جسور تعاون مستدام.

واستعرض الوفد المرافق للسفير البيلاروسي خلال اللقاء أبرز منتجات التصدير الرئيسية لبيلاروسيا والتي تشمل الآلات والمعدات الصناعية والمنتجات الزراعية كاللحوم والقمح بالإضافة إلى الأخشاب والأثاث.

وقدم الوفد قائمة مفصلة بالعروض التجارية للشركات البيلاروسية والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية أبرزها المنتجات الصيدلانية والآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية الثقيلة والمركبات والشاحنات والمواد الكيميائية المتنوعة والأسمدة ومواد البناء والمنسوجات والألياف الصناعية والجلود فضلاً عن مجموعة غنية ومتنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والمعلبة والحلويات.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين في الشارقة وبيلاروسيا للاطلاع عن كثب على الإمكانات الصناعية والزراعية والخدماتية، خاصة في قطاعات الزراعة والأثاث والصناعات الخشبية والأغذية والكيماويات.

كما كشف الوفد البيلاروسي عن خطط لتنظيم زيارة وفد تجاري وسياحي بيلاروسي إلى الشارقة في العام القادم في فرصة لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة مع نظرائهم في الشارقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها البلدان حيث أشار القنصل العام البيلاروسي إلى المشاركة الناجحة لشركة مجوهرات بيلاروسية في "معرض الشارقة للساعات والمجوهرات" مما يعكس الاهتمام التجاري المتزايد بالإمارة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والفرص والعمل على مواكبة التطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.