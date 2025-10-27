انطلاق القمة العالمية لمستقبل الضيافة في دبي

دبي في 27 أكتوبر/ وام / انطلقت فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة اليوم في فندق مدينة جميرا بدبي، وتستمر لغاية 29 أكتوبر 2025.

وتحتفي القمة هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاقها في دولة الإمارات، وتستضيف أكثر من 200 متحدث وأكثر من 1600 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وتُقام القمة تحت شعار "حيث تقود الرؤية، يتبعها الاستثمار" مقدّمةً برنامجاً يمتد على مدى ثلاثة أيام يتضمن نقاشات متعمقة، ورؤى صناعية متقدمة، وجلسات تتناول محاور رئيسية مثل الآفاق العالمية، والاستثمار والعقارات، وأسلوب الحياة والعافية، والجيل القادم، والابتكار والتكنولوجيا، وتجارب المأكولات والمشروبات، ومنتدى الإقامات الفندقية بعلامات تجارية، وفرص التواصل، والتوقيعات والإعلانات.

واستهلت القمة يومها الأول بكلمة رئيسية ألقاها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، تحت عنوان "رؤية الإمارات للسياحة والابتكار والمرونة الاقتصادية".

كما شمل برنامج اليوم جلسة بعنوان "بين الأمس واليوم: عقدان من تطور الاستثمار في قطاع الضيافة" بمشاركة جوناثان وورزلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا بنش، وجيرالد لوليس، سفير المجلس العالمي للسفر والسياحة، وناصر محمد علي ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا.

وشهدت فعاليات اليوم أيضًا حوارًا مباشرًا على المسرح مع معالي شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخبة لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، أداره الإعلامي ريتشارد دين، تحت عنوان "إعادة تعريف القيادة السياحية لعالم جديد.

وتناولت جلسات اليوم كذلك مواضيع متعددة منها كيفية دخول مجال الاستثمار في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وتحقيق النجاح فيه، وأتمتة العمليات لزيادة هامش الأرباح، وتلبية الطلب على المشاريع متعددة الأغراض، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التشغيلية في قطاع الضيافة، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى.