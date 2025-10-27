8.104 مليار درهم أرباح "أبوظبي التجاري" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / سجل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 8.104 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنمو وصل إلى 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل صافي ربح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 3.09 مليار درهم للربع.

وبلغت الأرباح قبل الضريبة 9.108 مليار درهم خلال التسعة أشهر، و3.166 مليار درهم للربع الثالث، مدعومة بنمو الإيرادات والتحسن الملحوظ في كفاءة العمليات.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 12% خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث ليصل إلى 10.854 مليار درهم، فيما نما الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 5.761 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 19% ليصل إلى 16.616 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 26% لتصل إلى 12.016 مليار درهم.

وارتفع صافي القروض لدى البنك بنسبة 17% بما يعادل 57 مليار درهم لتصل إلى 401 مليار درهم، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 19% بما يعادل 76 مليار درهم لتصل إلى 482 مليار درهم.

وسجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 216 مليار درهم، بنمو 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل 45% من إجمالي ودائع العملاء.