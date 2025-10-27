"الطيران المدني" تعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لبروتوكول التشريح وأمراض الطيران

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام / عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، في مقرها الرئيسي بأبوظبي الاجتماع الأول للجنة الوطنية الاستشارية لبروتوكول التشريح وأمراض الطيران.

وترأس الاجتماع الكابتن عائشة محمد الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الداخلية، والقيادات العامة للشرطة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومستشفى الريم، وهيئة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، استعرضت اللجنة قرار تشكيلها، وناقشت الخطوات القادمة لتفعيل البروتوكول، كما ناقش الأعضاء تحديد دورية مراجعة البروتوكول والاحتياجات التدريبية للأطباء الشرعيين وآلية اعتمادهم محليًا ودوليًا كمتخصصين في التشريح وأمراض الطيران في حوادث الطيران المدني، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأكدت الكابتن عائشة الهاملي أن هذا البروتوكول يمثل مبادرة وطنية رائدة تُجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير معايير التحقيق في الحوادث الجوية وتعزيز التكامل بين تخصصي الطب الشرعي وطب الطيران، بما يدعم سلامة منظومة الطيران المدني على المستويين الوطني والدولي.

كما تم تحديد الفعاليات العلمية المقترحة لعام 2026 وآليات الترويج للبروتوكول على الصعيدين الوطني والدولي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية في مجالات الطب الشرعي وطب الطيران، ودعم منظومة التحقيقات الجوية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الطيران.