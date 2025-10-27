خيرية الشارقة : حملة " شتاء دافئ " تستهدف 25 ألف أسرة خارج الدولة

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / تستعد جمعية الشارقة الخيرية لإطلاق حملة "شتاء دافئ 2025" خارج الدولة مستهدفة أكثر من 25,000 أسرة من الأسر المتعففة والمتضررة من برد الشتاء في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية ضمن جهودها المتواصلة لتوفير مقومات الحياة الكريمة للفئات الأكثر حاجة وترسيخاً لنهج دولة الإمارات في العمل الإنساني المستدام.

وتهدف الحملة إلى إيصال المساعدات الشتوية إلى الأردن وألبانيا وكوسوفو وبنغلاديش وطاجيكستان ومصر وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك والنيجر وتشمل الحملة توفير البطانيات والمدافئ، والملابس الشتوية والطرود الغذائية ومواد التدفئة إلى جانب الدعم الإغاثي للأسر التي تعاني ظروفاً مناخية قاسية بما يخفف عنهم آثار البرد القارس ويمنحهم الدفء والأمان.

وأكد خالد حسن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية أن حملة "شتاء دافئ" تأتي امتداداً لجهود الجمعية السنوية في إغاثة المتضررين في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة مكثفة لتأمين المواد الإغاثية من خلال مكاتب الجمعية الإقليمية والشركاء المحليين بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت.