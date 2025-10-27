"نايت فرانك": الإمارات وجهة عالمية للسياحة الفاخرة تدعمها الاستثمارات المتنامية والتجارب المتجددة

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أكد أسامة القادري، الشريك ورئيس قطاع الضيافة والسياحة والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "نايت فرانك" العالمية للاستشارات، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو مستدام في قطاع الضيافة بفضل التجديد المستمر في العروض والتجارب السياحية التي تقدمها مختلف إمارات الدولة، لا سيما من ناحية التجارب السياحية الفاخرة.

وقال القادري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة المنعقدة في دبي، إن القطاع السياحي في الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في عدد الزوار ومعدلات إشغال الفنادق خلال السنوات الماضية محققا مستويات قياسية سنوياً، لافتاً إلى أن أبوظبي تشهد تحولاً جذرياً على مستوى السياحة من حيث نوعية العروض والخدمات المقدمة للزوار.

وأشار إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في الدولة ارتفعت بشكل عام إلى جانب ارتفاع متوسط العوائد، نتيجة زيادة الطلب، خاصة من فئة الزوار الباحثين عن الرفاهية والإقامة الفاخرة.

وأوضح القادري أن قطاع الفندقة الفاخرة والفائقة الفخامة يشهد نمواً متسارعاً في مختلف إمارات الدولة، وهو ما يرفع من متوسط الأسعار ويؤكد استمرار الطلب على هذه الفئة من الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الراقية.

وأضاف أن النمو المستدام في السوق السياحي الإماراتي يعود إلى التجديد الدائم في المنتجات والتجارب السياحية، موضحاً أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير وجهاتها وتقديم تجارب جديدة للزوار، ما يشجعهم على العودة مرات متكررة لمتابعة التطورات التي تشهدها الوجهات السياحية في الدولة.

وقال إن الإمارات أصبحت تجذب الزوار على مدار العام وليس في مواسم محددة، ما يعزز نسب الإشغال الفندقي ويستقطب فئات ذات دخل مرتفع، ويسهم في رفع مستويات الإنفاق السياحي.

وحول حركة الاستثمارات، أوضح القادري أن أبوظبي ورأس الخيمة برزتا كوجهتين رئيسيتين لاستقطاب الاستثمارات الفندقية الجديدة في المرحلة الراهنة، بالإضافة لدبي التي كانت وجهة رئيسية للاستثمارات في القطاع على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن الاهتمام يتركز بشكل متزايد على المشاريع المطلة على الواجهة البحرية، مشيراً إلى أن توفر هذا النوع من المواقع في رأس الخيمة وأبوظبي يعزز جاذبيتهما الاستثمارية.

وأضاف أن العلامات التجارية السكنية تشهد إقبالاً متزايداً في الدولة، موضحاً أن هذه الفئة من المشاريع والتي تضم شققاً مزودة بخدمات فندقية تُسهم في تمويل مشروعات التطوير العقاري، وتتيح في الوقت ذاته للمستثمرين الجدد فرصة الدخول إلى سوق الضيافة من خلال منظومة تشغيل متكاملة.

وأشار القادري إلى أن السوق السياحي والعقاري في الإمارات ما يزال يحافظ على زخمه مدعوماً بمستويات الطلب المرتفعة والمبيعات القوية واهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يعزز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات الفندقية.

وحول منطقة السوق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، أكد القادري، أن قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة يواصل تسجيل معدلات نمو قوية مدعوماً بزيادة كبيرة في حركة الزوار والاستثمارات في عدد من الأسواق الإقليمية، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت من أكثر الوجهات الحيوية عالمياً في مجال السياحة والاستثمار الفندقي.

وقال إن المغرب على سبيل المثال استقطب العام الماضي نحو 17 مليون سائح، ليصبح الوجهة السياحية الأولى في القارة الإفريقية، تليه مصر التي استقبلت نحو 15 مليون سائح، وهو رقم قياسي غير مسبوق بنمو تجاوز 20%.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس ديناميكية قطاع الضيافة في المنطقة وتؤكد أن الشرق الأوسط وأفريقيا يشكلان اليوم أحد أبرز محركات النمو في صناعة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والبنية التحتية تشهد تسارعاً كبيراً بالتوازي مع الخطط الحكومية الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وأشار القادري إلى أن المنطقة تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للسياحة والسفر.

وحول مشاركة "نايت فرانك" في قمة مستقبل الضيافة، قال القادري إن القمة تشكل منصة رئيسية تجمع المستثمرين والمطورين والمشغلين في قطاعي السياحة والضيافة، مؤكداً أن مشاركة الشركة تأتي في إطار دورها الاستشاري في دعم تطوير المشاريع السياحية والفندقية في المنطقة.