نماء" تطلق مبادرة "شرارة النجاح" في ملاوي لتمكين النساء والشباب

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام / أطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مبادرة دولية في جمهورية ملاوي تحت عنوان "شرارة النجاح: تمكين النساء نحو الاكتفاء الذاتي" وذلك بالشراكة مع مؤسسة "سباركل" الإنسانية في ملّاوي بهدف تعزيز دور النساء والشباب في مدينة زومبا عبر برامج تدريبية متخصصة في المهارات المهنية والتثقيف المالي إلى جانب توفير التمويل والإرشاد بما يضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة.

وتُنفذ المبادرة على مدى عامين بدءا من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2027 تستثمر خلالها "نماء" في بناء القدرات وتمويل المشروعات الصغيرة حيث سيستفيد منها بشكل مباشر 200 امرأة وشابة بواقع 100 مستفيدة سنويًا بينما يتجاوز أثرها المباشر حدود الأفراد ليصل إلى أكثر من 1200 شخص من أسرهم وأفراد مجتمعهم بما يرفع مستويات الدخل ويحسن نوعية الحياة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتنطلق مبادرة "شرارة النجاح" من دراسة واقعية للتحديات التي تواجه النساء والشباب في المناطق الأقل حظًا بملّاوي حيث لا يلتحق بالتعليم الثانوي سوى 16% من الطلبة ولا يتخرج منهم إلا ربع هذا العدد كما يقف ضعف المهارات المهنية ومحدودية الوصول إلى رأس المال وغياب التثقيف المالي إلى جانب العوائق الثقافية والاجتماعية حائلًا دون اندماجهم الفاعل في سوق العمل وبناء مستقبل اقتصادي مستقر.

واستناداً لهذه الدراسة تضع "نماء" أهدافًا واضحة تسعى من خلالها إلى إحداث تحول ملموس ومستدام عبر تمويل برامج تدريبية متخصصة في الخياطة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة المستدامة والنسيج والطاقة الشمسية ورفع مستوى الوعي المالي للنساء وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة إلى جانب تقديم التمويل الأولي والإرشاد لتأسيس مشروعات صغيرة فضلاً عن الإرشاد المهني وخدمات إعداد السير الذاتية والتدريب على مهارات المقابلات الوظيفية بما يفتح أمام المشاركين أبواب العمل والريادة ويمنحهم فرصة حقيقية للانتقال نحو الاستقلال الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

وتقوم المبادرة على برنامج عمل متكامل يشمل ثلاثة محاور رئيسية حيث تعمل المبادرة في المحور الأول "التخطيط والإعداد" على تأسيس قاعدة قوية من خلال بناء شراكات مع مراكز التدريب المحلية في ملّاوي والتعاون مع قادة المجتمع كما ستطلق حملات توعية في القرى والمناطق المستهدفة للتعريف بفرص البرنامج وتشجيع النساء والشباب على المشاركة الفاعلة فيه.

وفي المحور الثاني المختص في "التدريب والتمكين الاقتصادي" يغطي برنامج المبادرة مجموعة من المهارات الحيوية ويمتد على مدى 24 شهرًا ويُستكمل التدريب بتقديم تمويل أولي وإرشاد عملي للمشاركين لتمكينهم من تأسيس مشروعات صغيرة قادرة على النمو والاستمرار.

أما المحور الثالث من المبادرة فيستهدف "الإرشاد والدعم الوظيفي" إذ توفر المبادرة جلسات إرشاد مهنية فردية لمساعدة المشاركين على دخول سوق العمل بقدرات تنافسية أعلى ويتضمن ذلك خدمات متخصصة في كتابة السيرة الذاتية والإعداد لمقابلات العمل وتوجيهات عملية لفتح مسارات مهنية جديدة أمام الشباب والنساء على حد سواء.

وقالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة : تعبر هذه المبادرة عن واحدة من المرتكزات الأساسية التي ننطلق منها في (نماء) والتي تتجسد في أن الاستثمار في قدرات المجتمعات والنهوض بدور المرأة فيها هو استثمار في المستقبل فنحن لا نكتفي بتمكين النساء اقتصاديًا بل نتطلع دائماً في كافة مبادراتنا إلى بناء بيئة تفتح أمامهن آفاق التعليم وريادة الأعمال والمشاركة في اتخاذ القرار.

من حانبها أكدت سارة بروك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة "سباركل" الإنسانية أهمية الشراكة مع مؤسسة "نماء " قائلة : نؤمن بأن تمكين المرأة في المناطق الريفية بإفريقيا ليس منحة بل دعم يستند إلى الثقة والرؤية المشتركة والإيمان بقدرة النساء على قيادة الأسر والمجتمعات والمستقبل.

ومن المنتظر أن تحقق المبادرة مجموعة من المخرجات النوعية التي تُترجم أهدافها إلى واقع ملموس حيث سيتم خلال كل عام تدريب المشاركين على مهارة مهنية متخصصة مصحوبة ببرامج للتثقيف المالي بما يمنحهم الأدوات العملية لإدارة حياتهم الاقتصادية بثقة وكفاءة كما ستسهم المبادرة في إطلاق ما لا يقل عن 100 مشروع صغير على مدار عامين بواقع 50 مشروعاً كل عام بفضل التمويل الأولي والدعم المتواصل الذي توفره بما يعزز فرص ريادة الأعمال داخل المجتمع المحلي.

وفي جانب التوظيف ستوفر المبادرة دعمًا مباشرًا لـ 50 مشاركًا سنويًا عبر الإرشاد المهني وخدمات إعداد السيرة الذاتية والتدريب على مقابلات العمل على أن يتمكّن ما لا يقل عن 80 منهم من الحصول على وظائف فعلية خلال ستة أشهر فقط من استكمال البرنامج التدريبي.