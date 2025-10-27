جناح حكومة دبي يقدم صورة بانورامية عن نجاح دبي لتكون المدينة الأفضل والأجمل في العالم

دبي في 27 أكتوبر / وام / تقدم حكومة دبي، عبر جناح تفاعلي هو الأكبر في "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025"، لوحة بانورامية شاملة ترسم ملامح ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها، وتقدم لزوار القمة نظرة معمقة على المقومات المتكاملة التي تجعل منها المدينة الأفضل والأجمل في العالم، والمقصد المفضل للعيش والعمل.

وتأتي مشاركة حكومة دبي للمرة الأولى في القمة، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 29 أكتوبر في مدينة إكسبو دبي، بتصميم مستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وكلمات سموه (حاولتُ رسم لوحة واقعية واحدة اسمها: دبي).

ويقدم الجناح لوفود أكثر من 350 مدينة، وأكثر من 150 عمدة مدينة ورئيس بلدية، صوراً مستقبلية تعكس مستهدفات "خطة دبي 2033" بأجنداتها المتكاملة، مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، كما يتعرف القادة على نهج دبي في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة القائمة على رفاه وازدهار الإنسان أولاً.

ويعرض الجناح قصة دبي عبر خارطة تفاعلية مضيئة ثلاثية الأبعاد، بدءاً من مشاريع تطوير خور دبي وميناء جبل علي ومركز دبي التجاري العالمي، وصولاً إلى الحاضر الحافل بالأرقام القياسية، حيث سجل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، ويسجل مترو دبي 2.18 مليون رحلة يومياً، وتصل نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 99.5%.

كما يستعرض الجناح مستهدفات "خطة دبي 2033" الطموحة لمضاعفة ناتجها الإجمالي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية، وأفضل 3 مدن عالمية في مستوى المعيشة، وإحدى أفضل 10 مراكز تعليمية في العالم؛ وتعرض الخارطة مجسمات لأبرز معالم دبي الأيقونية كبرج خليفة، وبرج العرب، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطارات دبي.

وتحت شعار "حاضر دبي يصنع مستقبلها" يعرض الجناح أمام زواره قصة دبي الفريدة وفق ستة محاور مركزية ومهمة ترسم حاضر المدينة ومستقبلها الحضري وتميّز اسم دبي عالمياً؛ وهي مدينة الأمان، ومدينة الطموح، ومدينة جودة الحياة، ومدينة الثقافة، ومدينة الكفاءة، ومدينة الفرص.

وحول الرسالة المنشودة من وراء الفلسفة التصميمية لجناح حكومة دبي، تقول شرينة لوتاه، مستشار بإدارة الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الجناح يقدم رسالة ترحيب من دبي وإطلالة على ماضيها وحاضرها ومستقبلها الواعد، مؤكدة انفتاح الإمارة على مشاركة قصة نجاحها الملهمة مع العالم لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

من جانبها، أكدت ميرة الشامسي، استشاري بإدارة السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن نموذج دبي التنموي الشامل يركز على بناء الإنسان أولا ويجمع بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وهو ما يجسده الجناح بربطه بأجندات خطة دبي 2033، ولفتت إلى الأهمية الإستراتيجية للقمة لتبادل الخبرات حول بناء مدن مرنة وجاهزة للمستقبل.

وتعد "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025" أكبر التجمعات وأكثرها تنوعا لقادة المدن ورؤساء البلديات في العالم، وتستضيفها دبي لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للفرص وتعزيز التعاون نحو مستقبل تنموي مستدام للمدن.