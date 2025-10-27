خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أوراكل"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايك سيسيليا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "أوراكل" العالمية لتقنية المعلومات وقواعد البيانات.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في إطار جهود أبوظبي للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكين التحول الرقمي في القطاعات الحيوية في الإمارة.

حضر اللقاء معالي أحمد تميم الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.