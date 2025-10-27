“دبي للأمن الإلكتروني” يطلق حملة للتوعية بمخاطر رموز الاستجابة السريعة

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني حملة “امسح بذكاء” من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، بهدف تعزيز وعي المجتمع بالمخاطر الرقمية وتمكين الأفراد من حماية بياناتهم وبناء مجتمع آمن سيبرانياً.

وتركّز الحملة على تعريف أفراد المجتمع بمخاطر رموز الاستجابة السريعة المزيفة التي قد تُستخدم في عمليات التصيد الإلكتروني أو تثبيت برمجيات خبيثة، إذ تشير التقارير إلى رصد أكثر من 4.2 مليون محاولة لتزوير رموز الاستجابة على مستوى العالم خلال النصف الأول من عام 2025، ما يبرز أهمية اتباع ممارسات أكثر أماناً عند استخدامها.

وأكد سعادة يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي للمركز، أن الحملة تعكس التزام المركز بتمكين الشركات والأفراد بالمعرفة السيبرانية والأدوات العملية لحماية استخداماتهم الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للجميع في دبي، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى دمج ممارسات الأمن السيبراني في تفاصيل الحياة اليومية.