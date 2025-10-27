تمرين "ISALEX 3.0" ينطلق في البحرين بمشاركة دول التحالف الأمني الدولي

المنامة في 27 أكتوبر/ وام/ انطلقت في مملكة البحرين فعاليات التمرين المشترك الثالث “ISALEX 3.0” الذي تنظمه الأمانة العامة للتحالف الأمني الدولي ومقرها أبوظبي بمشاركة 9 دول أعضاء في التحالف ضمن جهوده المستمرة لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات المعاصرة والجرائم المنظمة العابرة للحدود.

شهد انطلاق التمرين الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة.

يرتكز التمرين على سيناريوهات متقدمة تحاكي أساليب واقعية من عمل العصابات والشبكات الإجرامية التي تستغل التقنيات الحديثة لتنفيذ جرائم عابرة للقارات، حيث يتم توظيف جمع المعلومات وتحليل البيانات وفق أساليب مبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة الذكية في إدارة مجريات التمرين، بما يسهم في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية المشاركة وتطوير قدراتها في التحليل والاستجابة السريعة للأحداث.

ويعد تمرين “ISALEX 3.0” من أبرز المبادرات التدريبية التي ينظمها التحالف الأمني الدولي، إذ يتيح للدول الأعضاء اختبار كفاءتها في التنسيق والتعامل مع سيناريوهات معقدة، واستكشاف أحدث الممارسات في استخدام التكنولوجيا وتحليل وجمع المعلومات لتعزيز الأمن العالمي.

وتشارك في التمرين وحدات شرطية من دول أعضاء في التحالف الأمني وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلوفاكيا والسنغال وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المغربية وسنغافورة.

وتضم هذه الوحدات فرقا من القوات الخاصة ووحدات الكلاب البوليسية (K9) وفرق الاقتحام وفرق الطائرات بدون طيار وجناح الجو وفرق الاقتحام البحري والضفادع البشرية والمتفجرات والتحقيق وغيرها من فرق المساندة والدعم.

ويأتي هذا التمرين استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة من تمرين “ISALEX”، ليجسد التزام التحالف الأمني الدولي بمواصلة تطوير منظومات العمل الأمني المشترك، وتوظيف التقنيات المتقدمة في بناء بيئات أكثر أمناً واستقراراً على المستوى الدولي.