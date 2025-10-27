تعاون بين الأولمبياد الخاص والشراع والتجديف الحديث ونادي الحمرية

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي بالشارقة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير رياضات الشراع والتجديف وتمكين أصحاب الهمم من ممارستها على مستوى الدولة.

ويأتي التعاون في إطار رؤية دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم رياضيًا ومجتمعيًا، وتجسيدًا لتوجهاتها نحو بناء منظومة رياضية دامجة ومستدامة تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

وتركز المذكرة على تطوير برامج تدريبية متخصصة وتنظيم بطولات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجهات الثلاث، بما يعزز من حضور أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في الرياضات البحرية، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة الواسعة والتمكين الرياضي المستدام.