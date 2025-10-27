بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 18 ميدالية وتتقدم إلى المركز السادس في الألعاب الاسيوية

المنامة في 27 أكتوبر/ وام/ رفعت بعثة الإمارات رصيدها من الميداليات إلى 18 ميدالية متنوعة اليوم، في منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري.

وحصد منتخبنا الوطني لسباقات الهجن 4 ميداليات في الظهور الأول للرياضة في دورات الألعاب الآسيوية للشباب بواقع ذهبيتين وفضيتين لفريقي الشباب والشابات، حيث حقق محمد عمير الراشدي ذهبية المركز الأول لمنتخب الشباب، فيما حصد خليفة سهيل الغفلي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وحصل وسمي البلوي من المملكة العربية السعودية على الميدالية البرونزية.

وفي منتخب سباقات الهجن للبنات حصدت لطيفة محمد الأشخري المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصدت عائشة عبدالله السعدي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وتوجت إيمان سالم من اليمن بالميدالية البرونزية.

كما حصد الفارس صالح الكربي الميدالية البرونزية مساء أمس بمسابقة فردي قفز الحواجز.

و حصد حسين شوقي سباح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 50 متر حرة بزمن قدره 23.43 ثانية، بعد ان استطاع التأهل للنهائي ضمن أفضل 3 أرقام من أصل 7 تصفيات.

وواصلت الإمارات تقدمها في البطولة لتحل في المركز السادس آسيوياً بجدول ترتيب الميداليات العام بإجمالي 18ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و5 ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 76 ميدالية : 38 ذهبية و26 فضية و12 برونزية وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 29 ميدالية منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و 10ميداليات برونزية.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن النتائج التي حققها لاعبو الإمارات في بطولة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، تعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضة الإماراتية على مستوى الفئات العمرية، وتبشر بمستقبل واعد.

وقال: "نعتز بالأداء المشرف لأبنائنا الرياضيين الذين يواصلون تحقيق النتائج الإيجابية في الدورة، الأمر الذي يؤكد جودة برامج اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها، ونجاح الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية في تأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية".

وأكد سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن إنجاز منتخب سباقات الهجن في دورة الألعاب الآسيوية للشباب يعد ثمرة دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضات الأصيلة على رأس الأولويات ووفرت لها كل مقومات النجاح والتميز؛ لتصل إلى أرقى المستويات وتحقق أفضل النتائج في جميع المشاركات مهها كان تصنيفها.

وأضاف أن ما تحقق في البحرين يعكس قوة المنظومة الوطنية لرياضة الهجن، وما تحظى به من رعاية متكاملة من القيادة الرشيدة.

وأشاد المهيري بمستوى منتخب الإمارات لسباقات الهجن للشباب والشابات وما بذلوه من جهود كبيرة خلال المرحلة الماضية.

وثمن حمد الكربي مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، إنجاز الفارس صالح الكربي وتتويجه بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، مشيداً بمستواه المتميز وبقية فرسان الإمارات الذين قدموا أداء مميزا في ظل مشاركة نخبة الفرسان من القارة الآسيوية.