"الشراع والتجديف الحديث" يعتمد إقامة 24 فعالية محلية ودولية في المرحلة المقبلة

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، المناصب الجديدة، وأكثر من 24 فعالية محلية ودولية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، والعام الجديد حتى صيف 2026.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد اليوم في جزيرة فاهد بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد عبدالله حارب الفلاحي نائب الرئيس، ومحمد عبد الله العبيدلي الأمين العام، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، وخالد سلطان العويس، ومنصور الفهيم، وهادي العسكري، وريم المزروعي، وسيف راشد خليفة المهيري.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية الجديدة، حيث يتولى خالد العويس رئاسة اللجنة الفنية والرياضية، وريم المزروعي اللجنة المجتمعية، ومنصور الفهيم رئاسة لجنة التسويق والاستثمار.

واستعرض الاجتماع مهام مجلس الإدارة، وآلية التعريف برياضتي الشراع والتجديف الحديث، ومراجعة أبرز إنجازات عام 2025، إضافة إلى مناقشة جدول الفعاليات والمشاركات المحلية والدولية لعامي 2025 و2026، وخطط التطوير المستقبلية.

ورحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالأعضاء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا ثقته في قدرتهم على الإسهام في تطوير منظومة العمل لتعزيز مكانة رياضتي الشراع والتجديف الحديث محليا ودوليا.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، والثقة في قيادة الاتحاد للمرحلة المقبلة، موجها الشكر والتقدير إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، على الجهود المتواصلة في تمكين الاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المثالية لتحقيق الإنجازات.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون مع الأندية والمجالس الرياضية والمؤسسات المعنية، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير الرياضات البحرية وصقل مهارات الكوادر الوطنية.

وأثنى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على فعاليات مهرجان جزيرة فاهد للرياضات البحرية الذي تستضيفه إمارة أبوظبي لأول مرة ويستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً من نخبة المحترفين حول العالم، في 5 فئات، بما يؤكد على البداية الموفقة للموسم الجديد، وسط الأجواء الإيجابية، وما يتضمنه من فعاليات مميزة وبطولات كبرى.

بدوره، أوضح محمد عبد الله العبيدلي، أن تجديد ثقة القيادة الرشيدة في الاتحاد للفترة المقبلة، يعزز استمرار الإنجازات والنجاحات المختلفة .

وأضاف أن وجود الاتحاد ضمن برامج النخبة مع وزارة الرياضة، والتعاون والشراكات مع الأندية والهيئات والاتحادات المختلفة، يؤكد جهوده الكبيرة في رفع علم دولة الإمارات في كافة المحافل، وتحقيق الإنجازات العالمية.