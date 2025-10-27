"أبوظبي للدفاع المدني" تحصد جائزتين خليجيتين

أبو ظبي في 27 أكتوبر/ وام/ حصدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، جائزتين ، ضمن قمة وجوائز الموارد البشرية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 (GCC HR Awards) .

وحصلت الهيئة على جائزة "منظمة العام الرائدة في التغيير باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي" تقديراً لجهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ ورفع الجاهزية التشغيلية، إلى جانب جائزة "أكثر برامج التعلم والتطوير تميزاً في القطاع الحكومي" عن مشروعها «البرنامج التدريبي المنهجي» الذي أسهم في بناء منظومة تعلم مؤسسية مستدامة وترسيخ ثقافة التطوير المستمر بين منتسبيها.



